Jak poznać mole spożywcze?

Mole spożywcze, podobnie do tych znajdujących się w szafach, są zaliczane jako ćmy i są dosyć do siebie podobne. Najczęściej, kiedy fruwają po domu, to nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. Kiedy jednak po otwarciu szafki kuchennej, wylatują z niej masowo, dopiero wtedy zabieramy się za usuwanie moli spożywczych. Trzeba wtedy podjąć radykalne kroki, bo obecność dorosłych osobników oznacza fakt, że w naszej spiżarni są larwy. Wystarczy zajrzeć do opakowań z mąką, kaszą, ryżem, makaronem i innymi produktami sypkimi. Jeśli nie zauważyliśmy larwy, to dobrze przyjrzyjmy się wnętrzu worków: gdy widać na niej pajęczynkę, do której przyczepia się zawartość, to znak, że nasze jedzenie już zostało zanieczyszczone przez mole spożywcze.

Jak zabezpieczyć się przed molami spożywczymi? Interia DIY

Jak pozbyć się moli spożywczych?

Larwy moli spożywczych tworzą charakterystyczną pajęczynkę 123RF/PICSEL

Jeśli mamy do czynienia z molami spożywczymi, to trzeba się z nimi rozprawić radykalnie i zrobić porządek w szafkach, gdzie znajdują się mole. Najpierw trzeba wyrzucić zainfekowane przez larwy jedzenie, a to, które się uchowało, przesypać do szczelnych, najlepiej szklanych pojemników lub słoików. Teraz czas na generalne porządki: czyli trzeba dokładnie wyczyścić szafki kuchenne: wewnątrz i na zewnątrz. Aby odstraszyć mole spożywcze i usunąć znajdujące się tam potencjalnie pozostawione jaja, warto sięgnąć po ocet spirytusowy.

Nie przepadasz za rażącym zapachem octu? Aby pozbyć się moli spożywczych, możemy spokojnie go zastąpić innymi, silnymi aromatami. Owady nie lubią zapachu cytrusów, mięty, goździków, wanilii, lawendy oraz anyżu. Kiedy domowe metody zawodzą, to można sięgnąć po pułapki feromonowe, które przyciągają dorosłe osobniki, które nie będą składały jaj w naszych produktach spożywczych.

Uwaga, zanim umieścimy w szafkach znów nasze produkty spożywcze, trzeba wsadzić do pojemników po jednym liściu laurowym: przyprawa nie zmieni smaku naszego jedzenia, ale może odstraszać mole spożywcze.

Skąd się biorą mole spożywcze w domu?

Skoro wiemy już, jak pozbyć się moli spożywczych, to warto dowiedzieć się, jak one dostają się do naszego domu. Niestety, w większości przypadków przynosimy je do domu wraz z zakupami, dlatego to taki powszechny problem w naszych domach. Czasami mole spożywcze mogą zjawić się u nas przez kratki wentylacyjne albo wlecieć przez otwarte okno w kuchni. Niestety, zamontowanie moskitier w oknach nie zawsze się sprawdzi, ponieważ mole spożywcze potrafią przecisnąć się przez bardzo wąskie szczeliny.

Czy mole spożywcze są niebezpieczne? Okazuje się, że same w sobie nie powodują chorób, ani nie są ich nosicielami. Larwy jednak zanieczyszczają jedzenie, a to prowadzi do szybszego jego psucia i pojawienia się albo pleśni, albo grzybów.