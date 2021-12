Jak wyczyścić kuchenkę gazową, elektryczną i piekarnik? Oto kilka sposobów

Warto pamiętać, że przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki i piekarnika należy poczekać, aż urządzenia w pełni ostygną. Oprócz tego warto zaopatrzyć się w gumowe rękawiczki.

Kuchenki gazowe ze szklaną lub ceramiczną płytą można czyścić podobnie jak płytę indukcyjną. Największą trudność może sprawić umycie palników. Ruszty dość często są ubrudzone tłuszczem. By się go pozbyć, wystarczy przygotować gorącą wodę i dodać do niej kilka kropel płynu do naczyń. Do tak przygotowanego roztworu wkładamy ruszty i pozostawiamy na mniej więcej 30-40 minut. Palniki natomiast można wyczyścić wodą z octem, a do czyszczenia samej płyty sprawdzi się woda z sodą. Roztwór ten można pozostawić na kilka minut. Dzięki temu pozbycie się wszelkich zabrudzeń będzie prostsze.



Kuchenka elektryczna powinna być odłączona od prądu. Jeśli jest to możliwe, to najlepszym sposobem będzie zdemontowanie płyty grzewczej. Następnie wystarczy spryskać całość detergentem i pozostawić na kilka minut. Do czyszczenia kuchenki elektrycznej przyda się gąbka lub miękka ściereczka. Pozostawiony detergent na mniej więcej kwadrans powinien poradzić sobie nawet z przypalonymi resztkami jedzenia. Na konie przecieramy kuchenkę i gotowe.



Najprostsza w czyszczeniu jest płyta indukcyjna. Najpierw należy pozbyć się z niej resztek jedzenia, a następnie tylko spryskać środkiem czyszczącym i przetrzeć ściereczką. Następnie można użyć ręcznika papierowego, by ją wysuszyć. Warto jednak pamiętać, by nie używać m.in. druciaków, które mogą porysować powierzchnię płyty.



Do wyczyszczenia piekarnika przyda się woda z octem. Taką mieszanką należy spryskać piekarnik, pozostawić na mniej więcej kwadrans i następnie przetrzeć wilgotną ściereczką. Ten sposób sprawdzi się w przypadku m.in. pozbycia się zalegającego tłuszczu. Do wyczyszczenia większych zabrudzeń można użyć sody lub soli. Przypalone resztki wystarczy posypać sodą lub solą, a następnie polać odrobiną wody. Tak przygotowaną mieszankę należy pozostawić na dwie godziny, a następnie umyć piekarnik ściereczką namoczoną w roztworze wody i octu.

