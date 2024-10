Białe ubrania z czasem straciły swój kolor i mają zaschnięte plamy? Nie musimy ich wyrzucać. Przywrócenie dawnego wyglądu nie jest trudnym problemem, jeśli zastosujemy domową mieszankę, którą przygotujemy ze składników znajdujących się w domu. Białe tkaniny wrzucamy do miski, dodajemy 100 ml wody utlenionej, dosypujemy saszetkę sody oczyszczonej i całość zalewamy ciepłą wodą tak, aby zawartość była przykryta całkowicie. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń, który równocześnie pomoże pozbyć się nagromadzonych plam. Ubrania moczymy kilka godzin, od czasu do czasu mieszając zawartość miski. Później ubrania wystarczy wyprać tak, jak zwykle, a po wysuszeniu różnica w odcieniu bieli będzie zauważalna.