Spis treści: 01 Nalewka z malin - na co pomaga

02 Jak zrobić nalewkę z malin. Przepis na malinówkę?

03 Nalewka z owocami i liśćmi malin

04 Malinówka - przepis Czytelniczki Ewy

Sezon na maliny rozpoczyna się od maja i trwa do września. Wszystko oczywiście w zależności od ich odmiany. Te małe czerwone owoce, nazywane przez Serbów "czerwonym złotem", to cenne źródło witamin i minerałów. Znajdziemy w nich m.in.:

magnez, potas, wapń czy miedź

witaminy C, E,PP i te z grupy B

składniki mineralne (wapnia, potasu, magnezu, żelaza)

kwasy organiczne (kwas jabłkowy askorbinowy, cytrynowy)

Co jeszcze warto wiedzieć o malinach? Mają jedną z najniższych zawartości cukru, 100 g owoców to jedyne 38 kcal. A liście rośliny obfitują m.in. we flawonoidy i kwasy fenolowe, garbnik. Wykazują dzięki temu właściwości moczopędne, wspomagające przemianę materii oraz przeciwbakteryjne.

Reklama

Po maliny chętnie sięgamy jako dodatek do deserów czy ciast. Dobrze smakują w otoczeniu czekolady, mięty oraz miodu. Aby zatrzymać ich smak na dłużej, przygotowujemy także przetwory: dżemy, sosy, konfitury, soki. Od lat popularna jest także malinówka. Zdrowotna nalewka z malin, którą zachwala niejedna babcia. Nie tylko dlatego, że jak nic malinówka rozgrzewa w zimowe wieczory, ale pomaga też przy różnych schorzeniach.

Nalewka z malin - na co pomaga

Nalewka z malin, ta wykonana na bazie spirytusu lub wódki działa najmocniej. Zawarte w niej kwasy organiczne (takie jak: cytrynowy, jabłkowy i salicylowy) oczyszczają organizm z toksyn. Dodatkowo kwas salicylowy ma podobne działanie do aspiryny - pobudza gruczoły potowe, czyli pomaga w walce z gorączką. Niektórzy stosują również malinówkę w początkowych oznakach przeziębienia - przy bólu gardła.

Malinówka ma także właściwości przeciwzapalne - sprawdza się przy problemach żołądkowych. Wymienić należy także właściwości bakteriobójcze. Wiele osób poleca malinową nalewkę przy biegunce czy innych problemach żołądkowych. Nalewka z malin ma także właściwości rozkurczające, łagodzi bóle menstruacyjne, czy też pomaga załagodzić dolegliwości związane z czasem przekwitania. Działa uspokajająco i wzmacnająco. Szczególnie dobrze wpływa na serce. Stosowanie malinówki w umiarkowanych ilościach może być pomocne przy wzmacnianiu naczyń krwionośnych i serca. Dzięki zawartym minerałom (potas, mages, wapń) malinówka obniża także ciśnienie krwi, hamuje procesy miażdżycowe, poprawia pracę serca. Jest też cennym źródłem żelaza - wykazuje więc również działanie krwiotwórcze. Jak już wspomnieliśmy, w składzie nalewki jest alkohol, dlatego należy stosować ją umiarkowanie. Nie można przesadzić z jej ilością.

Zdjęcie Malinówka / 123RF/PICSEL

Jak zrobić nalewkę z malin. Przepis na malinówkę?

Sprawdzony przepis na malinową nalewkę przedstawia się następująco:

Malinówka - składniki

Składniki 1 kg dojrzałych malin, 0,5 l spirytusu (95 proc.), 0,5 l wódki (40 proc.), 0,4 kg cukru Umyte maliny zalewamy spirytusem i wódką. Owoce powinny być w całości przykryte alkoholem.

Następnie zamykamy słój i odstawiamy w ciepłym miejscu na cztery tygodnie. Ważne: co parę dni należy wstrząsnąć słojem.

Po miesiącu odcedzamy przez sitko i zlewamy do butelek. Pozostałe maliny zasypujemy cukrem i ponownie potrząsamy słojem, tak, aby cukier wymieszał się z owocami.

Kiedy cukier się rozpuści, przecedzamy powstały syrop, a pozostałe w słoju maliny odciskamy, aby uzyskać jeszcze więcej wartościowej mikstury.

Na koniec łączymy syrop z przygotowanym kilka dni wcześniej nalewem i całość rozlej do butelek. Trunek odstawiamy w ciemne i chłodne miejsce na minimum trzy miesiące. Idealna nalewka malinowa powinna mieć piękny czerwony kolor i być klarowna.

Nalewka z owocami i liśćmi malin

Można także przygotować nalewkę z owocami i liśćmi malin. POtrzebujemy wyedu kilograma owoców, które umyte wkładamy do słoja. Następnie dorzucamy ok. 10 g osuszonych liści i 0,5 kg cukru. Całość zalewamy spirytusem (0,5 l) i odstawiamy na sześć tygodni, pamiętając o tym, aby co jakiś czas wstrząsamy słojem. Gdy nasza malinówka będzie już gotowa, przecedzamy ją i rozlewamy do butelek. Powinna leżakować przez ok. pół roku.

Malinówka - przepis Czytelniczki Ewy

Zdjęcie Nalewka z malin pomaga na żołądek i serce / 123RF/PICSEL

Nasza Czytelniczka Ewa zdradziła przepis na delikatną nalewkę z malin. "Robie nalewkę dla kobiet, taką delikatną. Składniki to: 1 kg malin, pól kg cukru i 0,7 wódki i jest akurat. Maliny zasypuje cukrem, zlewam sok, gotuję, dodaję trochę alkoholu, odstawiam. Resztę wlewam na maliny. Po jakims czasie zlewam i mieszam z sokiem i alkoholem. Jest piekna, klarowna i aż gęsta od soku malinowego, a jeszcze można dodać do niej sok z jednej cytryny".