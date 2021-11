Międzynarodowy Dzień Jeża: Jak dbać o jeże w listopadzie?

Czym żywi się jeż?

Jeż w ogrodzie to bardzo pożyteczny gość, który dzięki swojej diecie pomoże nam uporać się z wieloma problemami. Czym żywi się jeż? Te niewielkie ssaki to drapieżniki, które zajadają się głównie owadami, wężami, jaszczurkami i ślimakami, toteż jeże to naturalny sposób walki z pomrowikami w ogrodzie! Te kolczaste zwierzątka nie pogardzą również śniadaniem złożonym z pędraków czy obiadem w postaci turkucia podjadka. Mniej chętnie jeże sięgają po żaby i małe ssaki. Zdarza im się także sięgać po padlinę, a nawet owoce, ale nie są one podstawą ich diety. Zaproszenie jeża do ogrodu, to sposób na skuteczne pozbycie się wielu szkodników roślin.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hortiterapia, czyli lecznicza moc ogrodów Interia.tv

Jak dbać o jeże w listopadzie?

Zdjęcie W listopadzie pod żadnym nie należy dokarmiać jeży / 123RF/PICSEL

Listopad to czas kiedy jeże przygotowują się do zimowego snu. W tym czasie można pozostawić dla nich niewielką stertę gałęzi i liści w mało uczęszczanych zakątkach ogrodu, aby miały miejsce do założenia gniazda.

Pod żadnym pozorem nie należy dokarmiać jeży późną jesienią! Zwierzęta te zapadają w sen zimowy, gdy skończy się im pożywienie, a temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza. Podawanie jeżom pokarmu w listopadzie może sprawić, że zwierzęta pozostaną dłużej aktywne i nie zapadną w sen, co będzie dla nich bardzo niebezpieczne, gdy nadejdzie zima. Pamiętajmy, że jeże to dzikie zwierzęta i najczęściej same potrafią o siebie świetnie zadbać.

Jak pomóc jeżom, gdy wyglądają na chore i zabiedzone?

Instagram Post

Niekiedy może się zdarzyć, że znajdziemy w ogrodzie małe, wychudzone jeże. Są to zwierzątka, które urodziły się w drugim miocie na początku września. Młode jeże mogą mieć kłopot ze zdobyciem pożywienia i przygotowaniem się do zimowego snu. W takim przypadku należy uważnie obserwować je przez jakiś czas, by przekonać się, czy rzeczywiście ich zachowanie wskazuje na chorobę, bądź osłabienie. Jeśli mamy wątpliwości, czy jeż samodzielnie sobie poradzi, należy zabrać zwierzę do weterynarza lub poinformować władze samorządowe. W Polsce jeże są po częściową ochroną, zatem państwo roztacza nad nimi opiekę. Takiego zwierzęcia, choć wygląda na wygłodzone, nie należy dokarmiać! Można natomiast podać mu wodę i ogrzać poprzez ustawienie w jego pobliżu butelki z ciepłym płynem.

W Międzynarodowy Dzień Jeża pamiętajmy, że choć pożyteczne i urocze, to jeże są dzikimi zwierzętami i najrozsądniej zrobimy, jeśli będziemy je wspierać potajemnie, zamiast ingerować w ich naturalny cykl życia.