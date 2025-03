Przygotowanie maseczki jest banalne i nie trzeba do tego żadnych specjalnych umiejętności. Najłatwiejszym sposobem jest po prostu pokrojenie warzywa na plasterki, a następnie przyłożenie ich na skórę twarzy. Po kilkunastu minutach relaksu nie pozostaje nic innego, jak ściągnięcie warzywa i gotowe. Jeśli mamy nieco więcej czasu, można ogórka zetrzeć na tarce, odcisnąć nadmiar soku (nie warto go jednak wylewać) i taką papkę nanieść na twarz. Pamiętajmy: przed aplikacją maseczki z ogórka trzeba najpierw skórę oczyścić.

witaminę C - pomaga w ukrwieniu cery oraz syntetyzuje kolagen, co stanowi prewencję przed tworzeniem się zmarszczek

Ponadto ogórek ma cenne minerały, wśród których najcenniejszy jest krzem, ponieważ to właśnie on działa na naszą skórę zbawiennie.

Wiemy już, co ogórek naszej skórze oferuje, czas poznać teraz, jakie otrzymamy z tego korzyści. Przede wszystkim warto stosować go wtedy, kiedy na naszej skórze widoczne są niedoskonałości, takie jak trądzik, rozszerzone pory oraz wypryski. Dlaczego? Ponieważ warzywo doskonale oczyszcza cerę, a ponadto ją tonizuje, uelastycznia, ale także dogłębnie ją nawilża. Ogórek i przygotowana z niego maseczka to także doskonały sposób na uniknięcie przebarwień, a także ich redukcje, kiedy nasza skóra tego potrzebuje.

Mamy za sobą nieprzespaną noc? Skóra pod oczami jest również tkliwa i opuchnięta? Ogórek może w tej sytuacji pomóc. Wystarczy rano nałożyć na powieki pasterki z ogórka i poczekać. Do porannej pielęgnacji przydatny będzie również tonik ogórkowy, czyli nic innego, jak wyciśnięty z warzywa sok. Mikstura doskonale oczyszcza skórę oraz przygotowuje ją do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Trzeba wiedzieć jedno: domowy tonik z ogórka szybko się psuje, więc po odciśnięciu go z miąższu, należy go przechowywać w lodówce i zużyć w trakcie maksymalnie trzech dni.