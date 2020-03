​Nie wyrzucaj pestki z awokado. Może ci się przydać

Miąższ awokado jest smaczny i ma mnóstwo wartościowych składników odżywczych. Ale pestka tego owocu wydaje się być bezużyteczna, dlatego ląduje w koszu. Wyrzucanie jej to jednak błąd, bo można ją wykorzystać na kilka sposobów - zrobić z niej kosmetyki lub pyszny i zdrowy dodatek do potraw.

Zdjęcie Poza antyoksydantami pestka awokado zawiera m.in. wapń, magnez, luteinę i potas /123RF/PICSEL

Najmniej pracochłonne jest zastosowanie pestki awokado do celów ozdobnych, czyli zasadzenie jej i wyhodowanie z niej małego drzewka. W tym celu pestkę umieść w naczyniu z wodą tak, by była w 2/3 zanurzona (możesz ją zawiesić na naczyniu, wbijając w nią delikatnie dwie wykałaczki). Po około dwóch tygodniach nastąpi kiełkowanie. Gdy pojawią się korzenie i zaczątek pędu, można pestkę zasadzić w doniczce. Czy uda się doczekać owoców z takiej hodowli? To raczej mało prawdopodobne. Będziemy za to mieli oryginalną ozdobę na parapecie.

Pestka awokado znajduje zastosowanie również w kosmetologii. Ma bowiem aż 70 proc. więcej antyoksydantów niż sam miąższ owocu. Można z niej zrobić np. odżywczą maseczkę na twarz, która pozwoli skórze pozbyć się martwego naskórka, spowolni procesy starzenia, a ponadto nawilży i nada sprężystości. Żeby wykonać taką maseczkę, pestki trzeba suszyć przez kilka dni, a potem zmielić je w młynku do kawy i połączyć np. z olejem kokosowym. Tę miksturę należy wmasować w ciało i zostawić na 10 minut.

Poza antyoksydantami pestka awokado zawiera m.in. wapń, magnez, luteinę i potas. To czyni z niej zdrowy dodatek do dań. Ususzoną i zmieloną na proszek pestkę można dodawać do zup, kanapek, sałatek czy koktajli. Warto przy tym wiedzieć, że jedzenie pestek awokado działa rozkurczająco na mięśnie gładkie. To więc lek idealny dla kobiet, gdyż pomaga złagodzić bóle menstruacyjne.

Pestka awokado może być też wykorzystywana jako naturalny barwnik do tkanin. Gdy zostanie włożona do wrzątku, wydziela barwę, którą można określić jako ostry róż. Kilka pestek należy gotować w stalowym garnku przez 20-60 minut. W płynie, który w ten sposób powstanie, trzeba namaczać ubranie. Tak długo, aż zyska ono upragniony odcień.