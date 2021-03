Prosty sposób na wodę bananową. Przyda się w każdym domu

Niektórzy znają go i stosują od dawna, ale część internautów nie ukrywa zdziwienia. Wystarczy kilka skórek, trochę wody i cierpliwości. Już dobę później mamy do dyspozycji pełną odżywczych właściwości miksturę. Do czego ją wykorzystać?

Rośliny domowe to już nie tylko miły akcent ocieplający wnętrze, ale także styl życia. Coraz więcej ludzi nie wyobraża sobie domu bez pięknych kwiatów i spektakularnych liści. Dochodzi wręcz do sytuacji, gdy niektórym zaczyna brakować miejsca na kolejne doniczki, a i tak nie mogą się oprzeć. Kupują i przygarniają następne okazy.

To niegroźne i wdzięczne uzależnienie bywa jednak frustrujące. Zwłaszcza wtedy, gdy nowy domownik nie chce rosnąć albo wyraźnie opada z sił. Jedynym ratunkiem wydaje się odpowiedni nawóz, który z łatwością kupimy w sklepie ogrodniczym. Tylko po co faszerować ziemię chemią, skoro istnieją bardziej naturalne i zupełnie bezpłatne metody?

Z takiego założenia wychodzi wielu Australijczyków, gdzie ten ekologiczny sposób jest bardzo popularny. Opisany przez jednego z nich trik od kilku dni robi furorę na Facebooku.

Jeśli regularnie spożywasz banany, warto wykorzystać ich skórkę. Zamiast wyrzucać do śmieci – pokrój i umieść ją w słoiku lub nawet kilkulitrowym baniaku. Zalej wodą i zaczekaj, aż uwolni wszystkie cenne składniki odżywcze. Wystarczą dwa, góra trzy dni.

Według relacji domowych ogrodników, efekty są zazwyczaj spektakularne. Podlana roślina od razu nabiera sił. Staje się błyszcząca, mocna i bardzo szybko rośnie. Szczęśliwcy zauważają nowe pędy już po tygodniu kuracji.

Magia? Raczej czysta biologia.

Banan to bomba witamin i mikroelementów. Nie tylko w słodkim miąższu, ale także skórce. Znajdziemy w niej m.in. wapń, fosfor czy potas, które z łatwością przenikają do wody. I są zbawienne dla roślin, co skutkuje szybszym wzrostem. Nawóz ten sprawdza się zarówno przy uprawach zewnętrznych, jak i w przypadku kwiatów doniczkowych.

Według ekspertów pełnowartościowa woda bananowa powstaje już po 24-48 godzinach. To nic nie kosztuje, a może sporo zmienić.

