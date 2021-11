Pryszcze. Wyciskaj je tylko w takich przypadkach!

Pryszcze mogą być dla nas prawdziwą zmorą. Zwłaszcza gdy nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić, a z tygodnia na tydzień zauważamy ich u siebie coraz więcej.

Zawsze najlepiej jest udać się do lekarza, dermatologa, który ustali przyczynę, doradzi i podejmie odpowiednie kroki, aby stan skóry wrócił do normy.

Większość dermatologów odradza pozbywania się wyprysków na własną rękę, nawet jeśli jest to jedynie pojedynczy przypadek, przed którego wyciśnięciem czasem trudno jest się nam powstrzymać...

Niestety nieumiejętna próba pozbycia się go może tylko pogorszyć stan skóry lub sprawić, że pojawi się na niej jeszcze więcej zmian skórnych.

Co więc robić?



Zdjęcie Jeżeli pryszczy jest sporo, wtedy lepiej ich nie ruszać. Od wyciskania trzymajmy się z daleka w zwłaszcza w przypadku zmian torbielowatych / 123RF/PICSEL

Pryszcze. Wyciskać czy nie?

W przypadku trądziku torbielowatego lub innych poważnych problemów ze skórą nigdy nie należy wyciskać pryszczy i co do tego zgodnych jest znaczna większość dermatologów. W przypadku zmian o innym podłożu niektórzy specjaliści uważają jednak, że ich pozbycie się, jest często jedynym rozwiązaniem.

Między innymi nowojorski dermatolog Joshua Zeichner wyraził takie zdanie w rozmowie z Insiderem. Lekarz stwierdził, że pryszcze można spróbować usunąć samodzielnie w delikatny sposób.

Jeśli nie uda się za pierwszym razem, można podjąć próbę kolejnego dnia. Ważne jest jednak to, aby dokładnie oczyścić skórę oraz ręce przed próbą pozbycia się zaskórnika.

Dobrym rozwiązaniem jest użycie do tego celu patyczków higienicznych lub specjalnego przeznaczonego do oczyszczania zatkanych porów. Nie należy jednak robić nic na siłę. Jeśli nie uda się go wycisnąć w delikatny sposób, najlepiej będzie zostawić go w spokoju.

Wyciskanie pryszczy może przynieść więcej szkód niż korzyści

Dermatolog Marisa Garshick uważa natomiast, że wyciskanie pryszczy samodzielnie nigdy nie jest dobrym pomysłem, bowiem może jedynie zaognić sytuację.

"Nierzadko pacjenci zauważają, że wyprysk nasila się i jest bardziej uporczywy po próbie wyciśnięcia, biorąc pod uwagę wzrost obrzęku” – stwierdziła.

Muneeb Shah, czyli, dermatolog z ponad 11 milionami obserwujących na TikToku, ma podobne zdanie i wprost mówi, że wyciskanie pryszczy brudnymi rękami to prosta droga do tego, aby rozprzestrzenić bakterie z obszaru problemowego do innych porów. Oprócz tego, również do powstawania blizn.

