W zdrowej diecie kluczowa jest równowaga - nawet produkty bogate w błonnik, jak rośliny strączkowe, mogą powodować dolegliwości trawienne. Układ pokarmowy, który nie jest przyzwyczajony do dużej ilości błonnika, może mieć trudności z jego przetwarzaniem. W takiej sytuacji może dojść do zaparć, wzdęć czy bólów brzucha.

Długość procesu trawienia zależna jest od wielu czynników i zwykle trwa od kilku do kilkunastu godzin. Aby go skrócić, możemy nie tylko zmienić nasz jadłospis, ale również nawyki. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że jelita sprawnie i dobrze funkcjonują.

Aby poprawić trawienie, do jadłospisu warto włączyć produkty bogate w błonnik. Działa on jak miotełka, która pomaga pozbyć się resztek jedzenia z jelit. Dobrze jest także dodać do niej produkty probiotyczne, takie jak kiszonki czy fermentowane produkty mleczne. W taki sposób możemy polepszyć pracę układu pokarmowego. Z diety warto wyłączyć tłuste, smażone potrawy, ponieważ to właśnie one najczęściej mają tendencję do zalegania w żołądku i jelitach.