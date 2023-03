Spis treści: 01 Jak poznać, że roślina jest przelana?

02 Włóż to do doniczki, gdy przelejesz roślinę

03 Jak zapobiec przelewaniu roślin?

Niektóre rośliny nie potrzebują dużej ilości wody. Zwłaszcza zimą należy pamiętać o tym, że te doniczkowe potrzebują jej mniej niż latem i w tym okresie powinniśmy zmniejszyć częstotliwość ich podlewania. Zdarza się jednak, że może dojść do przelania rośliny, w wyniku czego ta szybko marnieje. Co jednak zrobić, gdy to się już przytrafi?

Jak poznać, że roślina jest przelana?

O tym, że roślina mogła zostać przelana, świadczy przede wszystkim kolor liści. To one jako pierwsze zaalarmują nas o przelaniu. Wówczas zaczną żółknieć lub brązowić, aż w końcu usychać.

Dzieje się tak dlatego, że nadmiar wody zalegający w okolicach korzeni rośliny uprawianej w doniczce utrudnia jej pobieranie tlenu, co sprawia, że roślina zaczyna się dusić, a jej liście i kwiaty szybko obumierają, chociaż ziemia w doniczce pozostaje mokra. Również stale mokra gleba jest sygnałem, że roślina być może została przelana.

Włóż to do doniczki, gdy przelejesz roślinę

Gdy już dojdzie do przelania, nie wszystko stracone - roślinę da się bowiem odratować. W tym celu należy sięgnąć po tampony i włożyć je do gleby. W zależności od wielkości donicy wystarczy około 3-6 tamponów włożonych do ziemi na różnej głębokości. Po jakimś czasie należy sprawdzić, czy wchłonęły nadmiar wody. Jeśli będą napęczniałe, należy je wymieniać do czasu odsączenia nadmiaru wody z ziemi.

Jak zapobiec przelewaniu roślin?

Aby w przyszłości zapobiec przelaniu roślin, nie należy zapominać o drenażu. Należy go umieścić w doniczce jeszcze przed posadzeniem rośliny. Dzięki niemu nadmiar wody będzie swobodnie spływał w dół do podstawki, z której należy regularnie wylewać spływającą wodę.

