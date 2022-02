Większe rośliny z solą Epsom

Znana też pod nazwą sól gorzka, sól Epsom jest związkiem chemicznym pochodzącym z połączenia kwasu siarkowego i magnezu. Można ją stosować, by przyspieszyć wzrost roślin doniczkowych. Zastosowanie jej wzmocni rośliny i zwiększy ich produkcję chlorofilu.

Nabłyszczanie liści majonezem

Najczęściej, gdy na liściach roślin zbierze się warstwa kurzu, wycieramy ją na sucho lub z użyciem niewielkiej ilości wody. Jednak można wykorzystać w celu pielęgnacji liści mleko. Wystarczy, że przetrzemy listki delikatną ściereczką zanurzoną w odtłuszczonym mleku. Szczególnie pozytywnie wpływa to na gumowe liście i grube, twarde listowie. Stają się one wtedy zdrowsze, bardziej zielone i błyszczące.



Liście możemy także przecierać od czasu do czasu majonezem. Zawiera on ocet, jaja i olej rośliny. Dzięki takiemu składowi sprawi, że liście roślin doniczkowych będą błyszczące. Poza tym sprawdzi się jako odkażacz dla roślin. Będą one czyste, a kurz wolniej na nich osiądzie.

Zdjęcie Fusy z kawy to kolejny produkt, który polubią rośliny / 123RF/PICSEL

Kofeina dla roślin doniczkowych

Kofeina przyspiesza proces fotosyntezy oraz opóźnia starzenie się. Z tego powodu warto ją także podawać roślinom. Można dosypywać zużyte fusy z kawy lub herbaty do ziemi w doniczkach. W efekcie liście roślin doniczkowych staną się bardziej zielone.

Nawóz z cebuli dla roślin domowych

W pielęgnacji roślin doniczkowych ważną rolę odgrywa ich nawożenie. Domowy nawóz sprawdzi się równie dobrze, co zakupiony w kwiaciarni. Wystaczy wykorzystać skórę z obranej cebuli. W tym celu należy garść obierek z cebuli namoczyć w litrze wody i pozostawić na dobę. Następnie rotworem podlewamy kwiaty. Sposób można wykorzystwać kilka razy w miesiącu.



Nawóz z cebuli jest bogaty w żelazo, magnez, wapń, potas i miedź. Dzięki temu odżywia rośliny od korzeni aż po kwiaty. Dodatkowo wzmacnia je i chroni przed chorobami i pasożytami. Rośliny będą także bujniejsze, a ich łodygi twardsze.



Muzyczna terapia dla roślin

Zaleca się włączanie muzyki, by rośliny lepiej rosły. Odczuwają one wibracje, które wpływają na tempo ich wzrostu. Podobno najlepszym wyborem jest muzyka klasyczna. Najkorzystniejszy wpływ na rozwój i rozrost roślin przypisuje się skrzypcom, fletom i fisharmonii.



