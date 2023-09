Puchną ci kostki u nóg? To może być objaw rozwijającej się choroby

Z opuchniętymi kostkami u nóg borykają się nie tylko osoby w średnim i podeszłym wieku czy kobiety w ciąży. Niekiedy to stan przejściowy, którym zbytnio nie należy się przejmować, jednak w wielu przypadkach sygnalizuje, że w organizmie dzieje się coś niedobrego. Opuchnięte nogi to często pierwszy z objawów rozwijającej się choroby. Kiedy powinny być powodem do niepokoju?

Zobacz też: Chora wątroba daje oznaki poprzez ciało. Puchnie kilka miejsc

Reklama

Dlaczego kostki puchną? Oto możliwe przyczyny

Zwykle przyczyną opuchniętych kostek są mniej lub bardziej poważne problemy związane z funkcjonowaniem niektórych narządów, a nawet układów organizmu. U osób zdrowych, które nie narzekają na inne dolegliwości może to być związane z upałem, przeciążeniem podczas treningu, czy zbyt długim siedzeniem (np. w pracy lub podczas podróży). Niekiedy obrzęk kostek związany może być też niektórymi schorzeniami czy zmianami hormonalnymi:

Zespołem napięcia przedmiesiączkowego - kostki mogą puchnąc u niektórych kobiet na kilka dni przed terminem spodziewanej miesiączki, co spowodowane jest wahaniami hormonalnymi (następuje zatrzymywanie wody w organizmie)

Chorobami układu krążenia - opuchnięte kostki mogą być sygnałem np. niewydolności krążenia, niewydolności lewej komory serca, a także niewydolności żylnej. Jeśli dodatkowo obserwuje się ból, zaczerwienienie i ciepło w tym miejscu, może być to oznaka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Chorobami nerek - w przypadku nieprawidłowego ich funkcjonowania przepływ krwi przez nerki jest utrudniony i może dojść np. do zmniejszenia stężenia białka we krwi, a następnie opuchlizny kostek

Chorobami tarczycy - zaburzenia pracy tego narządu często objawiają się opuchnięte kostkami - może być to objaw niedoczynności tarczycy

Reumatoidalnego zapalenia stawów

Kostki mogą także puchnąć w wyniku regularnego zażywania dużej ilości niektórych leków - szczególnie hormonalnych, a także antydepresantów i tych stosowanych przy nadciśnieniu.

Zdjęcie Regularne puchnięcie kostek może świadczyć o wielu niebezpiecznych chorobach / 123RF/PICSEL

Czytaj także: Bolą cię nogi? Koniecznie sprawdź swój cholesterol

Jak radzić sobie z opuchniętymi kostkami - domowe sposoby

Na opuchnięte kostki może pomóc kilka skutecznych, domowych sposobów.

Warto położyć się z lekko uniesionymi nogami na około 30 min - mniej więcej pod kątem 45 stopni w stosunku do tułowia, dzięki czemu krew w żyłach będzie łatwiej będzie krążyć krążyć

Usiądź na krześle czy kanapie oprzyj nogi na drugim stołku

nasmaruj skórę żelem chłodzącym - dobrze sprawdzą się apteczne preparaty np. z wyciągiem z mięty, kasztanowca, heparyną

nałóż okład z kostek lodu - zawiń je w ściereczkę i przykładaj przez kilka-kilkanaście minut do opuchlizny

zrezygnuj z ciepłych kąpieli na rzecz prysznica - kąpiel, zwłaszcza długa, rozszerza naczynia krwionośne, czego efektem są zastoje krwi i obrzęki.

profilaktycznie podczas pracy siedzącej rób regularnie przerwy na rozprostowanie nóg, a także rezygnuj z ciepłych kąpieli na rzecz prysznica

Opuchnięte kostki - kiedy udać się do lekarza?

Wizyta u specjalisty w przypadku puchnących kostek jest konieczna jeśli dzieje się to regularnie, a domowe metody przynoszą tylko krótkotrwałą ulgę lub wcale nie pomagają. Wówczas może być to objaw choroby i powinny zostać zlecone dokładne badania.

Lekarz zleci zbadanie poziomu kreatyniny, mocznika, elektrolitów, badania w kierunku hormonów tarczycy, a następnie gdy one wyjdą prawidłowo sprawdzi, czy powodem nie są przypadkiem kłopoty z sercem.