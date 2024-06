Z problemem pojawiania się białego nalotu na liściach róży ogrodnicy niejednokrotnie borykają się już od maja. Niepokojące objawy zaobserwować można głównie latem, ale czujność należy zachować przez cały sezon aż do jesieni. Mączniakowi prawdziwemu służy przede wszystkim ciepło — najdogodniejsze warunki do rozwoju choroby to temperatura od 18 do 25°. Zainfekowane mogą zostać zarówno krzewy posadzone w ogrodzie, jak i w szklarni. Czynniki sprzyjające mączniakowi to także: