Decyzją młodych ekspertów, willę opuszcza Krzysztof, który zjawił się w domu dzieci, aby się z nimi pożegnać. Gdy skierował swoje słowa do młodych, że mają wspaniałych rodziców i czas, który spędził z nimi był dla niego cudownym przeżyciem nie zabrakło łez. Wśród dzieci padały stwierdzenia, nawet z wyrzutem sumienia, że to ja pomogłam usunąć pana Krzysztofa z programu.

Wszyscy bardzo przezywali to pożegnanie, a od łez nie stronili ani chłopaki, ani dziewczyny. Trzeba zauważyć, że dzieci w programie stanowią bardzo spójną, zgraną grupę, która bez względu na perypetie i wybory rodziców, bardzo się trzyma i wspiera razem. A Krzysztof stał się niekwestionowanym bohaterem, którego widzowie i fani programu wciąż wspierają i żałują jego odejścia. To zdecydowanie dobra i bezinteresowna postać. A duet jaki tworzą z synem potwierdza, że obydwaj mają kulturę i znakomite wychowanie.

Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali single, Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Więc są to ludzie poranieni, w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu, żeby go szukać, zawalczyć o szczęście i przede wszystkim, żeby znaleźć miłość. W programie mamy przekrój społeczeństwa, ze wszystkich stron kraju. Prowadzą różne style życia, mają różne wykształcenie i różne, złe i dobre doświadczenia za sobą.