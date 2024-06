Spis treści:

Ogród cieszący oczy przez niemal cały rok? To możliwe. Wystarczy, że ogrodowe rabaty będą miejscem, w którym kwitnienie poszczególnych gatunków roślin będzie następowało po sobie. Oto trzy krzewy ozdobne, które będą ozdobą ogrodu aż do późnej jesieni.

Róża okrywowa: dywan z kwiatów

Róża to piękna ozdoba ogrodu. Nie bez powodu jest tak popularna 123RF/PICSEL

Tej rośliny raczej nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Liczne, barwne i drobne kwiaty potrafią stworzyć kompozycję zapierającą dech! Mowa o róży okrywowej, która słynie z tego, że jest nie tylko piękna, ale również odporna na choroby. Może dorastać nawet do wysokości od kilkudziesięciu do 1 metra. Najpopularniejsze odmiany to te o różowych kwiatach ("The Fairy") i "Alba Meidiland", które zaczynają kwitnąć w czerwcu, a później powtarzają ten proces do późnej jesieni. Zdarza się, że druga z odmian potrafi zdobić ogród nawet do nadejścia zimy.

Róża okrywowa to zarówno mocno rozgałęzione krzewy ścielące się po podłożu, jak i te, które osiągają znaczą wysokość i są bardziej okazałe. Cechy wspólne to sporo liści i silne krzewienie. Róża okrywowa nie powinna sprawiać wiele problemów z pielęgnacją - nie potrzebuje corocznego cięcia, toleruje nawet mało korzystne warunki uprawy. Jest wytrzymała na mróz - nawet jeśli w trakcie mroźnej zimy pędy przemarzną, po przycięciu ich przy ziemi, róża odbuduje się. Róża okrywowa sprawdzi się zarówno jako ozdoba tarasu, jak i ogrodu.

Hortensja ogrodowa: ogrodowa królowa

Hortensja ogrodowa to piękna dekoracja. I w dodatku długo kwitnie! 123RF/PICSEL

Obok nich po prostu nie da się przejść obojętnie. Hortensja to jedna z ogrodowych królowych, która zachwyca okazałymi kwiatami. Widać ją już z daleka - hortensja ogrodowa dorasta nawet do 1,5 m wysokości. Roślina kwitnie od czerwca do września i preferuje osłonięte przed słońcem miejsca. Barwa kwiatów zależy od pH gleby, w której rośnie. Podłoże kwaśne mające pH poniżej 5,0 sprawia, że kwiaty zyskują niebieski kolor. Z kolei różowy kolor oznacza, że rosną w glebie wapiennej (mającej pH od 6 do 6,5 pH lub więcej).

Hortensję należy często podlewać, aby zapewnić odpowiednią wilgotność gleby. Roślina nie wymaga przycinania pędów po etapie kwitnienia. Wiosną należy jedynie usunąć suche, obumarłe czy przemarznięte pędy. Hortensję należy nawozić od marca do lipca. W sierpniu najlepiej zacząć używać nawozów bogatych w potas, które mają wpływ na drewnienie pędów, co spowoduje lepsze przezimowanie rośliny.

Budleja Dawida: motyli krzew

Budleja Dawida to wabik na motyle i pożyteczne owady 123RF/PICSEL

Trzecią z propozycji jest Budleja Dawida, określana mianem motylego krzewu. Roślina przyjemnie pachnie i przez to jest wręcz masowo obsiadana przez motyle, jak i wiele pożytecznych owadów - dlatego też w wielu językach jest znana właśnie jako motyli krzew. Budleja Dawida ma długie kwiatostany w kształcie kolby - barwa kwiatów zależy od odmiany. Mogą one przybierać barwę różową, fioletową, niebieską, purpurową lub białą. Rozłożysty krzew może dorastać nawet do 5 m wysokości. Regularnie przycinany może zachować nieco mniejszą wysokość i zmieścić się nawet w niezbyt wielkim ogrodzie.

Budleja Dawida kwitnie dość długo - pierwsze kwiaty zaczynają się pojawiać w lipcu, a ostatnie jeszcze we wrześniu. Odmiana taka jak np. "Sungold" może kwitnąć aż do października. Motyli krzew preferuje glebę umiarkowanie suchą, jak i lekko kwaśną czy zasadową. Lubi stanowiska słoneczne i jest odporna na upały, może być podlewana co 3-5 dni.

