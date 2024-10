Grzyby przez długi czas uchodziły za smaczne, ale mało wartościowe produkty, składające się głównie z wody i błonnika. Dziś wiemy, że nie jest to prawda - naukowcy udowodnili, że grzyby to bogate źródło białka oraz kilku witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy, które pomagają chronić organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników oraz uszkodzeniami spowodowanymi starzeniem się organizmu.

Wartości odżywcze grzybów

Grzyby zawierają beta-glukan, czyli rozpuszczalny błonnik pokarmowy, który stabilizuje poziom cholersterolu i poprawia pracę serca. Dodatkowo reguluje on poziom cukru we krwi, zmniejszając ryzyko cukrzycy typu 2.

Reklama

Grzyby jadalne bogate są w witaminy z grupy B, które wspierają produkcję czerwonych krwinek, chronią serce i układ pokarmowy, usprawniają pracę układu nerwowego i pomagają w wytwarzaniu potrzebnych hormonów. Grzyby zawierają również cenną miedź, która pomaga wytwarzać czerwone krwinki oraz wzmacnia kości. Jedna szklanka grzybów pozwala dostarczyć organizmowi około jednej trzeciej zalecanej dziennej ilości miedzi.

Grzyby to także bogate źródło potasu, który usprawnia pracę serca, mięśni i nerwów oraz takich witamin i minerałów jak:

witamina C,

witamina D,

cynk,

fosfor,

magnez,

sód.

Według National Cancer Institute, zawartość przeciwutleniaczy w grzybach może pomóc w zapobieganiu rakowi płuc, prostaty, piersi i innym typom raka. Badanie przeprowadzone w Penn State wykazało natomiast, że grzyby zawierają duże ilości dwóch przeciwutleniaczy, ergotioneiny i glutationu, które mają silne działanie przeciwstarzeniowe. Badanie z 2019 roku wykazało dodatkowo, że seniorzy, którzy jedli ponad 300 gramów gotowanych grzybów tygodniowo, mieli o połowę mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych.

Z badań tych wynika więc jasno, że grzyby powinny znaleźć się w jadłospisie każdego seniora, a przecież wielu lekarzy i dietetyków przestrzega osoby powyżej 60. roku życia przed nadmiernym ich spożywaniem. Czy seniorzy mogą więc jeść grzyby?

Zdjęcie Sposób przyrządzenia grzybów odgrywa kluczową rolę w diecie seniorów / 123RF/PICSEL

Czy seniorzy mogą jeść grzyby? Kluczowy jest sposób podania

Grzyby stanowią bogactwo witamin i składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu w każdym wieku. Są one jednak ciężkostrawne, więc dzieci, osoby chore i słabe oraz seniorzy powinni spożywać je z umiarem lub jedynie wprowadzać jako dodatek do pewnych potraw.

Ogromne znaczenie ma sposób przyrządzania grzybów. Grzyby smażone szybko chłoną tłuszcz i przestają być niskokaloryczne, mogą również nasilać problemy trawienne. Bezpieczniejsze są więc grzyby duszone oraz gotowane, ale należy pamiętać, by nie łączyć ich z innymi ciężkostrawnymi składnikami czy alkoholem. Mogą stać się wtedy trujące!

Osoby starsze powinny również uważać na grzyby marynowane, które mogą podrażniać żołądek ze względu na zawartą w nich zalewę octową.

Seniorzy mogą spożywać bezpiecznie grzyby, będące składnikiem delikatnych farszów np. do pierogów czy kotletów, sosów i gęstych zup-kremów. Przyrządzając potrawę z grzybami, resztę posiłków należy zaplanować tak, by dodatkowo nie obciążać żołądka, nie spożywać fasoli, selera czy ogórków.

WAŻNE: Osoby starsze mogą spożywać jedynie grzyby z pewnego źródła. Nawet niewielkie zatrucie, niegroźne dla osoby młodej i zdrowej, może okazać się dla nich śmiertelnie niebezpieczne.

Zobacz również: Pieczarka brunatna: Jak rozsmakować się w tym ciekawym grzybie?