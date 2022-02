Sansewieria czy sansevieria?

Sansewieria jest popularną rośliną doniczkową, toteż doczekała się wielu określeń. Oficjalne polskie miana to sansewieria lub wężownica. Czasem spotkać ją można pod łacińską nazwą — sansevieria. Roślina występuje też często jako język teściowej bądź rzadziej jako szable.

Wężownica: Charakterystyka

Większość używanych na określenie sansewierii nazw odnosi się do jej wyglądu. Wężownica ma postać grubych, wyrastających z podłoża liści — prostych lub wijących się niczym węże. Mają one podłużny, płaski lub cylindryczny, mieczowaty kształt. Język teściowej ma ciemne, wiecznie zielone liście, które zdobią jaśniejsze, poprzeczne paski. W przypadku sansewierii gwinejskiej mają one żółtą obwódkę.



Reklama

Instagram Post

Język teściowej: Uprawa

Sansevieria to idealna roślina do sypialni, łazienki, biura, szkoły czy innej przestrzeni publicznej. Język teściowej wybacza swoim opiekunom naprawdę wiele. Roślina, choć lubi wilgotną glebę, to jednak może przetrwać bez podlewania nawet miesiąc! W lecie najlepiej dostarczać jej wody raz — dwa razy w tygodniu, zimą wystarczy podlać ją raz na dwa — trzy tygodnie. Szable lubią żyzną i ciężką glebę. Przesadzać należy je co dwa — trzy lata lub gdy doniczka będzie dla nich ewidentnie za mała. Wężownica jest łatwa w uprawie i odporna na choroby.



Zdjęcie Wężownica najczęściej wymaga przesadzania co dwa — trzy lata / 123RF/PICSEL

Sansewieria świetnie radzi sobie na stanowiskach słonecznych, w półcieniu, a nawet cieniu. Jeśli zabraknie jej światła słonecznego, poinformuje o tym poprzez utratę ozdobnych, jaśniejsze prążków. Radą na takie “zachowanie" jest umieszczenie rośliny bliżej światła — jeśli nie na stałe, to przynajmniej na jakiś czas.



Nie masz zbyt wiele czasu na uprawę? Poznaj rośliny dla zabieganych >>

Sansewieria: Idealna roślina do sypialni

Szukasz rośliny do sypialni? Język teściowej to doskonały wybór, nie tylko dlatego, że jest żelaznym i niewymagającym gatunkiem, ale także dlatego, że działa jak filtr powietrza. Sansevieria znalazła się w katalogu NASA wśród roślin, które najlepiej oczyszczają powietrze. Liście wężownicy wyłapują i neutralizują niektóre alergeny, formaldehydy, które niekorzystnie wpływają na układ odpornościowy i oddechowy oraz benzen odpowiedzialny za zły nastrój i utrudniający przepływ krwi do mózgu. Stawiając szable w sypialni, zredukujemy czynniki odpowiedzialne za bóle głowy i bezsenność. Właśnie dlatego sansewieria to idealna roślina do sypialni.



***

Zobacz również:

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze

Jakie kwiaty będą rosły w łazience?

Najlepsze rośliny dla początkujących