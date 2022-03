Skąd się biorą mrówki w domu?

Mrówki w domu pojawiają się w mgnieniu oka, jednak zdecydowanie więcej czasu potrzeba, by się ich pozbyć. W naszych domach szukają przede wszystkim pożywienia oraz ciepłego schronienia. Najczęściej spotykane są mrówki faraonki oraz gmachówki, ale możemy się również natknąć na mrówki darniowe oraz rudnice.

Mrówki do domów mogą wchodzić m.in. poprzez nieszczelne okna. Warto więc je uszczelnić i zagipsować wszelkie pęknięcia budynku, które mogą pomóc mrówkom w przedostaniu się do środka. Poza tym, by uniknąć pojawienia się tych nieproszonych gości, należy pamiętać o regularnym wyrzucaniu śmieci oraz sprzątaniu okruchów z blatów. Ważne jest również szczelne zamykanie pojemników z żywnością.

Jak się pozbyć mrówek domowym sposobem?

Jednym z domowych sposobów jest zastosowanie soku z cytryny. Mrówki odstrasza ten kwaśny zapach oraz smak. Wystarczy wymieszać go z wodą i tak przygotowaną mieszanką spryskać miejsca, w których chodzą mrówki. Warto tę czynność powtarzać codziennie. Podobnie może zadziałać również ocet. Można też wymieszać czarny pieprz z wodą. Taka mikstura powinna zadziałać odstraszająco.

W pozbyciu się mrówek z domu może pomóc również rozpuszczenie drożdży w wodzie z cukrem i postawienie pojemniczka z płynem na drodze mrówek. Drażniąco na mrówki działa również czosnek. Warto więc wykorzystać jego intensywny zapach. Kilka ząbków czosnku należy zalać wodą i zostawić na 24 godziny. Po tym czasie całość trzeba ugotować. Najlepiej ostudzoną mieszanką spryskać powierzchnie, na których pojawiają się mrówki.

Ponadto na ścieżce wędrówki mrówek można rozsypać sodę oczyszczoną, cynamon lub proszek do pieczenia. Mrówki nie lubią także świeżej mięty, lawendy, majeranku oraz liści pomidorów. Odstraszająco na mrówki może zadziałać również rozłożenie skórki ze świeżego ogórka.

