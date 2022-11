Nieprawidłowe podlewanie, zarodniki pleśni i bakterie obecne w glebie mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwój roślin doniczkowych. Rozwiązaniem może być środek, który większość z nas ma w swojej domowej apteczce - węgiel aktywny. Bez trudu dostaniemy go w każdej aptece za kilka złotych, ale jeszcze taniej zakupimy węgiel aktywny specjalnie przeznaczony dla roślin doniczkowych i ogrodowych.

Węgiel aktywny - co to jest i jakie ma właściwości?

Węgiel aktywny to węgiel pierwiastkowy zazwyczaj zawierający też niewielką ilość popiołu. Wytwarzany jest najczęściej z drewna, torfu lub węgla kamiennego. Węgiel aktywny potrafi pochłaniać i wiązać znaczne ilości toksyn i ze względu na to jest stosowany w leczeniu biegunek i zatruć. Znajdziemy go także w wielu filtrach do wody i oczyszczaczach powietrza. Dodany do gleby nie tylko będzie nie tylko neutralizował szkodliwe substancje, ale ograniczy też rozwój bakterii (również tych odpowiedzialnych za gnicie korzeni), pleśni, szkodliwych mikroorganizmów i niektórych szkodników glebowych.

Węgiel aktywny dla roślin doniczkowych - jak stosować?

Wystarczy skruszyć kilka tabletek i wmieszać do podłoża, najlepiej podczas przesadzania. Możemy też zakupić węgiel aktywny specjalnie przeznaczony do uprawy roślin. Najczęściej ma on formę granulatu, ale bywa też dostępny w postaci płynnej lub sproszkowanej. Węgiel działa na zasadzie filtru. Wyłapuje zanieczyszczenia i odkwasza podłoże. Taki zabieg szczególnie polecany jest storczykom. Będę po nim zdrowo i bujnie rosły. Kurację węglem aktywnym można zastosować również dla grudnika.

Rozgniecioną tabletkę węgla aktywnego można też dodać do wody, którą podlewamy rośliny.

Sproszkowany węgiel aktywny przyda się podczas ukorzeniania sadzonek. Końcówki sadzonek zanurzamy w proszku, aby je odkazić.

Zdjęcie Węgiel aktywny znajduje się niemal w każdej apteczce / 123RF/PICSEL

Węgiel aktywny w ogrodzie

Węgiel aktywny możemy też zastosować do odkażania gleby w ogrodzie. Rozsypany wokół roślin lub wmieszany w glebę poprawi jej jakość, pochłonie toksyny i zapobiegnie rozwojowi chorób grzybowych. Warto też dodawać węgiel aktywny do kompostu - zneutralizuje nieprzyjemny zapach.

