Spis treści: 01 Jak nawozić storczyki?

02 Kiedy powinno się nawozić storczyki?

03 Nawożenie storczyków bananem

04 Nawóz do storczyków: Puder z bananów

05 Nalewka z bananów do storczyków

06 Bananowa herbatka do storczyków

Jak nawozić storczyki?

Nawożenie to niezbędny zabieg w uprawie storczyków - większość tych roślin pochodzi bowiem z egzotycznych rejonów świata, część rośnie dziko w Polsce. To sprawia, że rośliny, które pojawiają się w naszych domach, to bardzo często krzyżówki międzygatunkowe, mające różne, specyficzne wymagania. Warto więc na początek dowiedzieć się, jakie storczyki mamy w domu i jakich dawek nawozu potrzebują.

Storczyków nie należy nawozić bezpośrednio po przesadzeniu i od razu po zakupie. Najlepiej odczekać ok. trzy miesiące przed wprowadzaniem nawozu do świeżo przesadzonej rośliny i około dwóch miesięcy przed nawożeniem nowej rośliny. Nawozów nie wolno stosować także na nadmiernie przesuszone podłoże - roślina musi być zawsze wcześniej obficie podlana.

Storczyków nie należy nawozić także w okresie przedłużającej się pochmurnej pogody. Intensywność fotosyntezy jest wtedy mocno obniżona i roślina nie jest w stanie właściwie wykorzystać wszystkich składników pokarmowych.

Kiedy powinno się nawozić storczyki?

Porady Storczyki to uwielbiają. Dodaj ten wywar do podlewania. Storczyk będzie uginał się od kwiatów W kwestii nawożenia storczyków czas ma fundamentalne znaczenie. Najlepiej robić to wiosną i latem (kwiecień-sierpień) - wtedy silnie się rozrastają i zawiązują pąki kwiatowe. Na przełomie września i października ich wymagania pokarmowe maleją, a zimą nie potrzebują już nawozu.

Jakich składników potrzebują storczyki?

Najważniejsze składniki, które są niezbędne to prawidłowego wzrostu storczyków to:

Azot - podstawowy budulec liści. Gdy go brakuje, karłowacieją

Bor - potrzebny m.in. do wypuszczania młodych liści

Cynk - wzmacnia odporność

Fosfor - niezbędny do zawiązywania pąków kwiatowych. Gdy storczykom brakuje fosforu, czerwienieją im liście

Magnez - stymuluje fotosyntezę, dzięki niemu storczyki szybciej rosną

Mangan - ułatwia pobieranie większej ilości azotu i fosforu

Miedź - potrzebna m.in. do wykształcenia kwiatów

Potas - odpowiada m.in. za gospodarkę wodną i procesy energetyczne w tkankach. Gdy roślinom brakuje potasu, liście się marszczą

Wapń - niezbędny do budowy ścian komórkowych storczyków

Żelazo - potrzebne m.in. do fotosyntezy.

Nawożenie storczyków bananem

Jednym ze sposobów nawożenia storczyków jest odżywianie tych roślin bananem, a konkretnie skórkami z bananów. Są one cennym źródłem potasu i fosforu, kwasu krzemowego, wapnia, magnezu i siarki. Poprawiają znacznie proces ukorzeniania, krzewienia, a także kwitnienia roślin, odżywiają je i wzmacniają.

Najpopularniejsze nawozy na bazie bananów to puder, herbatka i nalewka. Jak je przygotować?

Zdjęcie Skórki z banana to bogate źródło składników mineralnych / 123RF/PICSEL

Nawóz do storczyków: Puder z bananów

By przygotować puder z bananów do nawożenia storczyków, 2-3 skórki z bananów należy włożyć do piekarnika na około 2-3 godziny, miąższem do góry. Po tym czasie należy je wyjąć i pozostawić do całkowitego wystygnięcia. Zimne skórki należy zmielić na proszek i gotowy nawóz delikatnie wymieszać z podłożem.

Nalewka z bananów do storczyków

By przyrządzić bananową herbatkę do storczyków, 3 skórki z bananów należy włożyć do dużego słoja i zalać je dwoma litrami zimnej wody. Słoik przykrywamy następnie gazą lub ręcznikiem papierowym i odstawiamy na 2 dni w ciemne miejsce. Słoik powinniśmy przetrzymywać w temperaturze pokojowej. Powstały wywar należy po dwóch dniach przecedzić przez gazę lub sitko, a gotową herbatkę przelać do plastikowej butelki i podlewać nią storczyka co kilka dni.

Zdjęcie Obierki z bananów mogą moczyć się w wodzie nawet dwa tygodnie / 123RF/PICSEL

Bananowa herbatka do storczyków

By przygotować bananową herbatkę do nawożenia storczyków, należy wysuszyć skórkę z banana na słońcu, a następnie posiekać ją w drobne kawałeczki. Jedną łyżkę tak powstałej mieszanki, należy zaparzyć następnie w ok. 200 ml wody i poczekać aż wystygnie. Herbatkę wlewamy do kwiatków i powtarzamy ten zabieg co kilka dni.

