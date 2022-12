Tak szybko wyczyścisz przestrzeń pod meblami. Przyda się rolka po papierze toaletowym

Kurz gromadzi się w zawrotnym tempie, a nie uprzykrza życia tylko wtedy, gdy regularnie jest ścierany. W miejscach, do którym rzadko zaglądamy podczas domowych porządków - pod lodówkę, kuchenkę czy nisko osadzone meble, jest go naprawdę sporo. Raz na jakiś raz warto więc gruntownie wysprzątać mieszkanie i dotrzeć wszędzie tam, gdzie mogą kumulować się zanieczyszczenia. Tradycyjny odkurzacz nie jest jednak w stanie wyssać kurzu z trudno dostępnych szczelin. Jak więc wyczyścić te miejsca, bez konieczności przesuwania ciężkich sprzętów i mebli? Istnieje na to kilka sprytnych rozwiązań.

Jak wymieść kurz spod nisko osadzonych mebli?

Najprostszym sposobem, który pomoże oczyścić przestrzeń pod meblami jest użycie specjalnej szczotki do kurzu. Zmieści się ona w każdą szczelinę, jednak pamiętaj, aby wybrać taką z długą bądź teleskopową rączką. Taka szczotka nie jest droga, a może rewelacyjnie sprawdzić się w przypadku czyszczenia przestrzeni między szafkami czy pod sprzętami domowymi.

Zdjęcie Odkurzanie pod nisko osadzonymi meblami bywa bardzo uciążliwe. Na szczęście jest kilka sposobów, które rozwiążą ten problem / 123RF/PICSEL

Wieszak pomoże w domowych porządkach

Do czyszczenia trudno dostępnym szczelin pod meblami sprawdzi się także zwykły, plastikowy wieszak. Wokół jednego ramienia owiń ściereczkę i przyczep ją dobrze za pomocą taśmy klejącej, aby się nie przesuwała. Następnie wsuń wieszak pod lodówkę czy kanapę i wymieć kurz oraz śmieci. Dla jeszcze lepszych efektów warto wcześniej zwilżyć nieco ściereczkę.

Jak odkurzyć szczeliny pod meblami? Pomocna będzie rolka po ręczniku papierowym

Jak wyczyścić przestrzeń pod nisko osadzonymi meblami przy pomocy odkurzacza? Zwykła końcówka będzie zdecydowanie za dużo, jednak gdy na koniec rury przymocujesz rolkę po papierze toaletowym, ręczniku papierowym lub też papierze do pakowania prezentów, pójdzie całkiem sprawnie. Po zamocowaniu do rury spłaszcz ją i wsuń pod meble, a następnie uruchom odkurzacz. Bród, kurz i wszelkie zanieczyszczenia powinny zostać szybko wyssane. Patent z rolką po papierze sprawdzi się również do odkurzania szczelin w kaloryferze czy rowków przy listwach podłogowych.