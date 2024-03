Baziowe mleko swoje właściwości zawdzięcza związkom i składnikom obecnym w "kotkach" . Dostarczają one salicylanów. Przez to napój działa podobnie do aspiryny i wykazuje działanie przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Wpłynie na organizm przeciwbólowo.

Do zrobienia baziowego mleka potrzebujemy 1 szklanki mleka, można wykorzystać zarówno krowie, jak i zamiennik w postaci dowolnego napoju roślinnego, oraz 1 łyżkę bazi. Mleko przelej do rondelka i zagotuj je. Gdy płyn lekko przestygnie, przelej go do kubka i dodaj bazie. Całość przykryj talerzykiem i pozostaw na 10 minut.