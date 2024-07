Do najmodniejszych ubrań na zbliżającą się jesień 2024, do których należą kurtki bosmanki, spodnie barrel leg, czy szyte z koła spódnice dołączył właśnie kardigan. Ten rodzaj swetra popularny był kilka lat temu i chociaż do niedawna nie był naszym pierwszym ubraniowym wyborem, to w tym sezonie znowu będzie należał do modowej kategorii "must have". Warto wspomnieć, że każdy rodzaj tego swetra będzie pożądany - zarówno oversizowy, w babcinym stylu jak i taki, który z powodzeniem można ubrać na formalne wyjście.