Od początku urzekała. Sharon Stone czaruje fanów do dziś

Sharon Stone otrzymała Złoty Glob za rolę w filmie "Kasyno" (1995) w reżyserii Martina Scorsese, gdzie zagrała Ginger McKenna. Była również nominowana do Oscara za tę rolę. Patrząc na jej dokonania na filmowym ekranie, fani także byli oczarowani jej ponadprzeciętną urodą i idącą z tym w parze charyzmą.

Kiedy Sharon pojawiała się na ekranie, po prostu trudno było od niej oderwać wzrok. Tak jest do dziś, choć gwiazda ma już 66 lat. Jednak gdy pojawiła się na "Knights of Charity Gala" w Chateau de la Croix des Gardes we Francji, udowodniła, że wiek nie gra w jej przypadku żadnej roli.