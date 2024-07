Kot nie daje ci spokoju? To może być oznaka głodu

Często zwierzaki próbują zwrócić na siebie uwagę poprzez miauczenie. Jeśli twój kot rozpoczął swój „koncert rozpaczy”, a na dodatek nie odstępuje cię na krok, może to być oznaką nie lada głodu. Pupile poprzez wokalizację próbują się porozumiewać z właścicielami. Może to być oznaka wielu rzeczy, jak niedobór zabawy, czy właśnie pożywienia. Jeśli twój kot danego dnia zachowywał się spokojnie, a nagle zaczął być nachalnym atencjuszem, to lepiej sprawdź, czy jego miska nie jest pusta. Być może zapomniałeś o porze karmienia?

"Gdzie moje jedzenie?" Tak kot pokazuje ci, że chce zjeść

Twój kot strzeże miski, jakby zależało od tego jego życie? W ten sposób może próbować ci pokazać, że ma pusty brzuszek. Zwierzak może również próbować drapać w naczynie lub trącać je nosem oraz przesuwać. Jeśli dochodzą do ciebie odgłosy tuczącej się miski, oznacza to, że pora ją wypełnić. Nie lekceważ tego zachowania.

Nos tropiciela w akcji. Tak rozpoznasz, że pupil jest głodny

Kolejną oznaką niedoboru pożywienia, może być węszenie. Jeśli kot nagle zaczyna intensywnie wąchać wszystko w domu, a zwłaszcza w obrębie kuchni, to oznacza jedno... Nastała pora karmienia. Zwierzak w ten oto sposób, próbuje sam znaleźć coś do schrupania. Jednak po cóż ma się przemęczać? Warto wtedy sięgnąć po karmę i zaspokoić jego głód.

Kot ogrodnik, czy zwykły głód?

Jeśli zauważysz, że twój zwierzak nadmiernie zaczął interesować się roślinami, to nie oznacza, że postanowił zostać ogrodnikiem. Najprędzej to znak, że jest głodny. Jeżeli widzisz, że kot próbuje skubać, a nawet delektować się kwiatkami, lepiej napełnij jego miskę, zanim doszczętnie zniszczy twoje rośliny. Upewnij się także, czy nie zjadł czegoś, co mogło mu zaszkodzić.

Zwierzak zjada posiłek w ekspresowym tempie? Może to mieć przykre skutki

Zwierzęta z głodu bardzo często zbyt szybko pochłaniają podawane im jedzenie. Może to jednak przyczyniać się do nieprzyjemnych konsekwencji, na przykład wymiotów spowodowanych niestrawnością. Głodny kot nie dość, że ekspresowo zjada posiłek, to na dodatek niedokładnie go przegryza. Lepiej wtedy podawać kotu mniejsze porcje, ale częściej. Upewnij się, że w jego diecie niczego nie brakuje, gdyż może się nie najadać.

Kot złodziej? To znak, że nadeszła pora karmienia

Twój kot próbuje wskoczyć ci na talerz i porwać jedzenie? To znak, że także powinien dostać posiłek. Lepiej tego nie lekceważ. Głodny kot może być naprawdę sfrustrowany i zły. Nie będzie zważał uwagi na to, czy ty też chcesz zjeść. Będzie wyznawał wtedy zasadę „po trupach do celu”. Może wtedy zachowywać się bardzo natarczywie i próbować ukraść to i owo z talerza.

