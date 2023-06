Skoszona trawa to odpad zielony. Oznacza to, że można ją wyrzucić do brązowego worka na odpady biodegradowalne lub samodzielnie odwieźć do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Może być to jednak stracona okazja. Trawa ma wiele wartości, które można wykorzystać w naszym ogrodzie. Sprawdź, do czego możesz użyć skoszoną trawę.

Jakie wartości ma skoszona trawa?

Zanim wyrzucisz skoszoną trawę do kosza, zastanów się, czy nie możesz wykorzystać jej w inny sposób. Trawa zawiera wiele cennych składników odżywczych, takich jak potas, fosfor lub azot. Jeśli dbamy o trawnik i regularnie go nawozimy wiosną, skoszona trawa będzie mocno nasycona azotem. Oznacza to, że będzie dobrą naturalną alternatywą dla nawozów, które mają dostarczać roślinom właśnie tego pierwiastka.

W jaki sposób można wykorzystać właściwości skoszonej trawy?

Ściółkowanie rabat świeżo skoszoną trawą

Dobrym pomysłem jest zastosowanie skoszonej trawy zamiast słomy, szyszek, czy kory. Ściółkowanie polega na wysypaniu skoszonej trawy wokół roślin. Jej warstwa powinna wynosić kilka centymetrów. Jest to zabieg, który rośliny docenią szczególnie w upalne dni. Warstwa trawy uchroni ziemię od nadmiernego wysychania i nagrzewania. Co więcej, sprawi, że nie będziemy zmuszeni do częstego odchwaszczania. Kiedy trawa zacznie się rozkładać stanie się dla roślin naturalnym nawozem i źródłem próchnicy.

Aby uchronić skoszoną trawę przed gniciem, warto na początku wysypać cienką warstwę ściółki. Kiedy upewnimy się, że jest sucha, można dołożyć kolejną warstwę. Jeśli zamierzamy ściółkować skoszoną trawą ogródek warzywny, upewnijmy się wcześniej, że nie opryskiwaliśmy trawnika za pomocą chemikaliów. Chemiczne substancje mogą za pomocą ściółki przedostać się do naszych upraw, a w końcowym wyniku, zaszkodzić także nam.

Kompost ze świeżo skoszonej trawy

Plusem skoszonej trawy jest to, że bardzo szybko się rozkłada i przekształca w naturalny nawóz. Doskonale nada się do kompostowania.

Jeśli zamierzamy przeznaczyć ją do kompostownika, musimy pamiętać, aby nie umieszczać jej dużej ilości naraz. Może przyczynić się wtedy do gwałtownego podniesienia się temperatury i braku tlenu. Skutkiem takich warunków może być wyginięcie pożytecznych mikroorganizmów.

O wiele lepiej jest umieszczać trawę w kompostowniku stopniowo. Dobrym sposobem jest układanie jej warstwowo, na przemian z drobnymi gałązkami, suchymi pędami, ziemią ogrodową lub preparatem, który przyspiesza kompostowanie. Dzięki takiej metodzie już po kilku tygodniach będziemy mogli cieszyć się wartościowym i naturalnym nawozem.

Okrycie roślin na zimę

Skoszoną trawę można także przechowywać. Idealnie nada się na koniec sezonu, kiedy będziesz potrzebował materiału do okrycia roślin na zimę. Wystarczy, że skoszoną trawę wysuszysz. Możesz zrobić to przez rozłożenie jej cienkiej warstwy na słońcu na 1-2 dni. Kiedy upewnisz się, że nie jest wilgotna, wystarczy powiązać ją w snopki za pomocą sznurka. Przechowuj je w suchym miejscu. Kiedy przyjdzie jesień wystarczy, że okryjesz nią najbardziej wrażliwe na mrozy rośliny.

Zdjęcie Skoszona trawa znajdzie zastosowanie w całym ogrodzie / 123RF/PICSEL

Mulczowanie trawnika

Bardziej skomplikowanym zabiegiem, do którego doskonale nada się skoszona trawa, jest mulczowanie trawnika. Polega ono na rozdrobnieniu skoszonej trawy i rozsypaniu jej po powierzchni trawnika. To sposób, który pozwoli ci na pozbycie się resztek po koszeniu oraz wzmocni twój trawnik — rozkładające się źdźbła zadziałają jak nawóz. Pamiętaj, że zabieg nie może być stosowany zbyt często. Zbyt gruba warstwa rozkładającej się trawy zadziała odwrotnie do zamierzonego skutku. Darń może zacząć gnić, a na trawniku wystąpią łyse placki.

Zanim przystąpisz do mulczowania, upewnij się, że skoszona trawa jest sucha i młoda. Pokos nie powinien zawierać łodyg, nasion, ani kwiatostanów, ponieważ mają one tendencję do gnicia i zbyt długiego rozkładu.

