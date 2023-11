Spis treści: 01 Ile mniej więcej kosztuje jedno pranie?

02 W których godzinach pralka pobiera mniej prądu?

03 Wyjmij z pralki, a rachunki będą mniejsze

04 Jak prać oszczędnie?

Ile mniej więcej kosztuje jedno pranie?

Nie da się określić, ile mniej więcej kosztuje nas jedno pranie. Wszystko zależy od rodzaju pralki, programu, w jakim pierzemy, a nawet ilości prania, którą umieszczamy w bębnie.

Przyjmuje się, że pralka o klasie energetycznej A+++ o pojemności 7 kg podczas prania w temperaturze 60 st. C. zużywa od 0,8 do 1,2 kWh energii. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli ilość energii zużywanej przez pralkę wydaje się niewielka, wraz ze zwiększoną częstotliwością prania, koszty jej użycia będą rosnąć.

Jeśli chcemy wiedzieć, ile dokładnie energii zużywa nasza pralka, możemy to obliczyć. Weź pod uwagę, ile mocy pobiera pralka, a następnie pomnóż tę liczbę przez czas trwania cyklu. Następnie uzyskaną wartość pomnóż przez liczbę razy, kiedy uruchamiasz pralkę w miesiącu. Uzyskana liczba będzie miesięcznym zużyciem prądu przez twój sprzęt.

W których godzinach pralka pobiera mniej prądu?

Jeśli pralka pobiera dużo prądu, możemy spróbować przechytrzyć naszego dostawcę prądu. Będzie to możliwe jednak jedynie przy systemie dwutaryfowym. Dzięki nocnej taryfie, która jest tańsza niż ta dzienna, możemy sporo zaoszczędzić. Wystarczy, że pranie zaczniemy robić jedynie w nocy — w godzinach od 22 do 6 rano.

Wyjmij z pralki, a rachunki będą mniejsze

Jedną z zasad oszczędnego prania jest włączanie pralki jedynie wtedy, kiedy bęben jest pełny. Okazuje się, że zasada ta może nas wprowadzać w błąd. Przeciążenie pralki przez wypychanie jej ubraniami po brzegi może spowodować, że pranie będzie nieefektywne, a my będziemy zmuszeni do ponownego wstawienia go. Dlatego niezwykle ważne jest wyważenie odpowiedniej ilości prania, które możemy umieścić w bębnie.

Zdjęcie Odpowiednia ilość detergentów to klucz do utrzymania ubrań w dobrym stanie / 123RF/PICSEL

Drugim aspektem, w którym również sprawdzi się zasada lepiej mniej niż więcej, jest ilość detergentów. Nadmiar proszków i płynów może sprawić, że ubrania wcale nie będą czystsze. Szybciej doprowadzą do powstawania osadów w sprzęcie, przez które ubrania będą matowe. Odpowiednia ilość detergentów uchroni nas od prania rzeczy ponownie, a więc od marnowania wody i energii.

Jak prać oszczędnie?

Jedną z głównych zasad oszczędnego prania jest również właściwa segregacja ubrań, niekoniecznie w kwestii kolorów, a wymagań. Dzięki temu możemy zastosować odpowiednie programy do poszczególnych rzeczy i uchronić się od zużywania niepotrzebnie energii i wody. Programy, które używają wody o wysokiej temperaturze, pobierają więcej prądu, a przez to są mniej energooszczędne.

Lepiej jest prać w niskich temperaturach, szczególnie jeśli ubrania wymagają jedynie odświeżenia. Wiele pralek ma tryb energooszczędny, który jest wygodnym rozwiązaniem, jeśli nie chcemy się martwić wyborem odpowiedniego programu.

