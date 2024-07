Karczoch , choć nie wszystkich zachwyca smakiem, to oferuje całkiem sporo substancji, które są bardzo cenne dla zachowania naszego zdrowia. Prym wiedzie witamina C , która już od dawna nie jest wyłącznie kojarzona z poprawą odporności. Co prawda, jest najcenniejsza w okresie jesienno-zimowym, ale trzeba ją suplementować cały rok. Dlaczego? Uelastycznia naczynia krwionośne, co przekłada się na unormowanie ciśnienia tętniczego krwi, a na dodatek syntetyzuje kolagen, co przekłada się na młodszy i piękniejszy wygląd naszej cery. Ponadto karczochy to źródło potasu i magnezu : zgrany duet jest nieoceniony, jeśli dobra kondycja leży nam - dosłownie - na sercu, ponieważ te dwie substancje oddziałują korzystnie na układ krążenia, ale nie tylko: kluczowy wkład ma także na działanie układu nerwowego, w tym mózgu.

Karczoch z całą pewnością może zasilić grono zdrowych produktów. Wiadomo już, że zawiera cenne minerały i witaminy, ale to nie wszystko, co jeszcze na nam oferuje. Okazuje się, że znaleźć w nim można jeszcze trzy ważne dla naszego zdrowia substancję. Karczoch to źródło kwasu chlorogenowego, czyli substancji zaliczanej do antyoksydantów. To właśnie one pomagają oczyszczać organizm z toksyn, co odciąża wątrobę i nerki, ale również potrafią zredukować ilość wolnych rodników, które odpowiedzialne są za szybsze starzenie się organizmu i wywołują choroby cywilizacyjne. W tym nietypowym warzywie obecna jest także inulina, czyli pochodna błonnika pokarmowego. Jak wiadomo, substancja ta jest najlepszym produktem dla jelit, więc dzięki niej łatwiej jest opanować apetyt oraz zrzucić zbędne kilogramy. Najcenniejszą w karczochu substancją jest z kolei cynaryna: ma działanie żółciopędne, co korzystnie wpływa na pracę wątroby.