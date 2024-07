Rozmowy kwalifikacyjne - co mówią o nas nasze odpowiedzi?

Rozmowy rekrutacyjne stanowią prawdziwy test, który może okazać się kluczowy dla przyszłej kariery. Steve Kaufer, współzałożyciel platformy Tripadvisor i były dyrektor generalny tej firmy, w swoim wystąpieniu w programie "The Logan Bartlett Show" podzielił się spostrzeżeniami na temat odpowiedzi, których należy unikać podczas rozmów rekrutacyjnych. Rozmowę opisał portal Business Insider.



Kaufer, który po opuszczeniu Tripadvisor założył filantropijny startup Give Freely, omówił swoje podejście do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz przedstawił cechy, które są kluczowe dla rekrutera.

To pytanie jest kluczowe. "Zdradza, czy kandydat jest graczem zespołowym"

Jednym z pytań, które Kaufer zadaje na rozmowach kwalifikacyjnych, jest:



Jaki był najtrudniejszy projekt, nad którym pracowałeś?

Jego zdaniem odpowiedzi na to pytanie mogą być bardzo wymowne. Kandydaci, którzy zaczynają obwiniać innych za problemy napotkane podczas realizacji projektu, wysyłają niepokojący sygnał. Brak odpowiedzialności za własne działania i skłonność do zrzucania winy na innych mogą sugerować, że kandydat nie jest gotowy na trudności, które mogą pojawić się w przyszłej pracy.



— To często zdradza, czy kandydat jest graczem zespołowym i czy bierze odpowiedzialność, gdy sprawy stają się trudne — mówi Kaufer zacytowany przez Business Insider.



Pamiętajmy, że to odpowiedzi, które wskazują na zdolność do współpracy i empatię wobec innych pracowników, są znacznie bardziej pożądane.



Ekspert podkreślił też kwestię związaną z koniecznością pracy w weekend. Wyjaśnił, że traktowanie pracy w sobotę jako trudności sugeruje niewłaściwe podejście pracownika i brak gotowości do poświęceń, co również może zniechęcić potencjalnego pracodawcę.

Podczas rozmowy o pracę warto udowodnić rekruterowi, że potrafimy pracować w grupie 123RF/PICSEL

To pytanie sprawia wiele trudności. Lepiej przygotuj sobie odpowiedź

Kolejnym ważnym aspektem, na który zwraca uwagę ekspert, jest umiejętność samooceny i dążenie do doskonalenia się. Kaufer często pyta kandydatów o udane projekty oraz o to, jak mogliby je jeszcze poprawić. To pytanie, jak zauważa, bywa zaskakujące dla wielu osób, które nigdy wcześniej nie zastanawiały się nad możliwością udoskonalenia swoich osiągnięć.



Brak refleksji nad własnymi sukcesami i brak chęci do ciągłego rozwoju może wskazywać na stagnację zawodową i brak motywacji do nauki. Pracodawcy często szukają pracowników, którzy nie tylko wykonują swoje obowiązki, ale również aktywnie dążą do samodoskonalenia i poszerzania swojej wiedzy.

Dążenie do samodoskonalenia to ważna cecha w oczach rekruterów 123RF/PICSEL

Udowodnij, że jesteś osobą ciekawą świata i otwartą na nowe rozwiązania

Dla Kaufera szczególnie ważna jest ciekawość i zdolność do adaptacji, które są kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym, szczególnie w branżach takich jak technologie informatyczne czy startupy. Zainteresowanie nowymi technologiami oraz trendami jest dla niego wskaźnikiem elastyczności i gotowości do dostosowania się do nowych warunków.



— Nie znam dobrego pytania, które sprawdza umiejętność adaptacji —mówi Kaufer. — Znam za to dobre pytania dotyczące ciekawości.



Jednym z nich jest pytanie o doświadczenia kandydata z technologiami takimi jak chat GPT i sztuczna inteligencja. Inżynierowie oprogramowania, którzy podczas rozmowy rekrutacyjnej zapewniają, że nie eksperymentowali ze sztuczną inteligencją, zwykle są od razu pomijani, ponieważ brak zainteresowania tymi technologiami może świadczyć o braku ciekawości niechęci do nowych technologii.

