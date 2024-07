Na co są dobre kiszone buraki?

Buraków nikomu specjalnie nie trzeba przedstawiać, bo to warzywa, które są bardzo powszechne w polskiej sztuce kulinarnej i sięgamy po nie praktycznie przez cały rok. W wersji kiszonej występują rzadziej, ale to nie znaczy wcale, że są gorsze od surowego warzywa. Dlaczego warto kisić buraki? Wiadomo już, że mogą posłużyć do przygotowania barszczu lub chłodnika, ale w można zjadać je jako zdrową przekąskę. Ponadto powstały w trakcie kiszenia sok jest również nieobojętny dla naszego organizmu, więc warto się tymi produktami zainteresować. Na co dobre są kiszone buraki? Na pewno poprawią odporność, wesprą pracę serca oraz sprawią, że jelita będą pracować bez zarzutu.

„Ewa gotuje”: Chłodnik pomidorowy z pieczonymi burakami Polsat

Co zawierają kiszone buraki?

Kiszone buraki to świetna przekąska. Można jeść je samodzielnie 123RF/PICSEL

Co prawda kiszenie jest sposobem przetwarzania żywności, jednak proces ten pomaga zachować większość wartości odżywczych. Nie inaczej jest z burakami, które w takiej formie mają potężną dawkę wielu cennych substancji. Co zawierają kiszone buraki? Należy zacząć od witamin. Najpowszechniejsza z nich to witamina C, która najczęściej wspominana jest w kontekście odporności, ale to tylko część jej zasług.

Ona również uelastycznia naczynia krwionośne, co sprawia, że łatwiej jest opanować skoki ciśnienia tętniczego oraz unormować poziom cholesterolu. Co więcej, witamina C pomaga syntetyzować kolagen, a to sprawia, że skóra wygląda młodziej. Ponadto w kiszonych burakach obecne są witaminy A oraz E. Te dwa silne przeciwutleniacze najlepiej działają na kondycję naszych oczu, ale także skóry. Nie tylko ją regenerują, ale również mają zdolność usuwania stanów zapalnych oraz wygładzania zmarszczek. Nie wolno zapominać o witaminie K, która z kolei odpowiada za budowę tkanek naszego ciała, ale ma również niebagatelny wpływ na procesy krzepnięcia krwi.

Czy można jeść surowe kiszone buraki?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeść surowe kiszone buraki. Dlaczego? Ponieważ wtedy mają nadal cenny skład. To bogactwo minerałów: potasu, magnezu, sodu oraz żelaza. Dwie pierwsze substancje to zgrany duet, który korzystnie wpływa na pracę serca i mózgu, co ułatwia procesy zapamiętywania, ale również łagodzi skutki przewlekłego stresu. Z kolei żelazo jest cenne, aby zapobiec anemii oraz może wzmocnić wraz z witaminą K naszą krew. Oczywiście, kiszone buraki to także silna dawka przeciwutleniaczy. Najważniejsza z nich jest betanina, która odpowiada za intensywny kolor buraków. Ona dodatkowo pomaga pozbyć się nadmiaru toksyn z organizmu oraz pozbyć się wolnych rodników. To właśnie one są odpowiedzialne za powstawanie chorób cywilizacyjnych i szybsze starzenie się organizmu.

Co daje picie soku z kiszonych buraków?

Sok z kiszonych buraków to ogromna dawka witamin i minerałów 123RF/PICSEL

Ukisiliśmy buraki? Pod żadnym pozorem nie można soku wylewać do zlewu! Takie marnotrawstwo się nie opłaca, ponieważ i ten płyn ma wiele cennych substancji, które są bardzo cenne dla naszego zdrowia. Ze względu na fakt, że ma taki sam skład, co kiszone buraki, warto wypijać go jako naturalny probiotyk. Dodatkowo taki sok zawiera bakterie kwasu mlekowego, które powstają w wyniku fermentacji. Jak wiadomo, to właśnie one mają niebagatelny wpływ na odporność organizmu, ale także wspierają jelita, które zazwyczaj są przeciążone. Taki dobroczynny sok pomoże nie tylko w procesach trawienia, ale także pomoże się im oczyścić i pomóc usunąć nadmiar toksyn z organizmu.

Jak zrobić kiszone buraki?

Buraki można pokroić w plastry albo mniejsze kawałki 123RF/PICSEL

Przygotowanie kiszonych buraków jest banalne i nawet laik sobie z nimi poradzi. Wystarczy skompletować składniki:

2 kg buraków,

główka czosnku,

liście laurowe,



ziele angielskie,

2 łyżki soli,

2 litry wody.

Sposób przygotowania:

Buraki należy obrać i oczyścić. Jeśli są duże, można je przekroić na mniejsze kawałki. Ząbki czosnku obieramy. Teraz do dużego słoika albo garnka kamionkowego wkładamy warstwowo buraki, czosnek, liście laurowe oraz ziele angielskie. Wodę trzeba zagotować i ostudzić. Kiedy jest już zimna, dodajemy sól i mieszamy. Taką solanką zalewamy buraki w taki sposób, aby były całkowicie przykryte. Jeśli wypływają na powierzchnię, trzeba je dociążyć, np. talerzykiem, ponieważ w przeciwnym razie szybko zaczną się psuć. Po około tygodniu kiszone buraki są gotowe do spożycia.

Kto nie powinien jeść kiszonych buraków?

Wydaje się, że kiszone buraki to samo zdrowie, ale, niestety, nie każdy może z nich bezkarnie korzystać. Należy zachować umiar, kiedy cierpimy z powodu nadciśnienia, ponieważ sód może źle wpływać na kondycję serca. Ponadto nie zaleca się, aby spożywały je osoby, które cierpią z powodu dny moczanowej oraz kamicy nerkowej.