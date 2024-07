Horoskop tygodniowy dla Barana

Karta: 7 pik

Aura tego tygodnia przyniesie ci wiele okazji do skupienia się na relacjach rodzinnych i miłosnych. To dobry moment, aby zadbać o lepszą atmosferę i spędzić czas z najbliższymi. Zajęte Barany przestaną kłócić się o drobiazgi, a męczące dyskusje znikną z ich związku. Wolne zaś ponownie zbliżą się do osoby z przeszłości. W pracy ktoś wytknie ci różne zaniedbania i niedociągnięcia, ale ty wcale się tym nie przejmuj.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Karta: Odwrócona 8 karo

W tym tygodniu zajmiesz się tym, co sprawia ci przyjemność. W pracy pojawi się więcej klientów i ciekawych zleceń, a szef będzie Cię chwalił bardziej niż zwykle. Zajęte Byki będą pragnąć spontanicznych i ekscytujących chwil z drugą osobą, co sprawi, że ich związek będzie pełen radości i przygód. Wolne zaś będą w dobrym humorze, bo flirt z Koziorożcem przyniesie szanse na coś więcej.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Karta: 9 pik

Aktualny tydzień będzie dla Ciebie czasem intensywnej aktywności i nowych doświadczeń. W pracy będziesz miał wiele okazji do poznania nowych ludzi i wyjścia poza swoją strefę komfortu. Zajęte Bliźnięta osiągną w relacji doskonałe porozumienie, choć pod koniec tygodnia lepiej jest omijać kontrowersyjne tematy. Wolne zaś będą się zastanawiać jak zdobyć serce kogoś, kto podoba im się od dawna.

Komu w tym tygodniu dopisze szczęście? 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Raka

Karta: Król pik

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje. W pracy będziesz pełen energii i gotowy do podjęcia wszelkich wyzwań. Zajęte Raki będą stawiać na jakość w związku i zadbanie o swoją drugą połowę, dzięki czemu może to być bardzo emocjonujący czas dla Ciebie i Twojego partnera. Wolne zaś poczują coś do kogoś, kto pojawi się w ich pracy. W weekend będziesz musiał iść z kimś się spotkać, kogo nie za bardzo lubisz.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Karta: Dama kier

Ten tydzień przyniesie Ci wiele możliwości do rozwoju osobistego. W pracy będziesz pełen energii i entuzjazmu, co sprawi, że zrealizujesz wiele swoich celów. Zajęte Lwy osiągną równowagę w związku, choć każde z was będzie chciało czego innego, to w wielu kwestiach uzupełniacie się wzajemnie. Wolne zaś nie powinny błagać, by ktoś je pokochał. W weekend najlepiej wypoczniesz nad wodą.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Karta: As trefl

W tym tygodniu staniesz się weselszy. W pracy uporasz się ze wszystkim obowiązkami i nie będziesz musiał zabierać roboty do domu. Zajęte Panny będą pragnąć zaangażowania i głębokiej więzi z partnerem. Wolne zaś poznają kogoś, kto uzupełni je intelektualnie. W weekend nie denerwuj się, kiedy Twoje plany nagle będą musiały się zmienić.

Praca czy relaks? Sprawdź, co czeka cię w nowym tygodniu 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Karta: 4 pik

W tym tygodniu skorzystaj z czasu na refleksję i zastanowienie się nad swoimi celami życiowymi. Zajęte Wagi mogą być nerwowe, a nawet nieco zazdrosne o to, co robi partner. Wolne zaś zaznają zainteresowania ze strony kogoś wyjątkowego. W pracy zachowaj zimną krew w każdej trudnej sytuacji i bierz zawodowe sprawy w swoje ręce. W weekend zapragniesz wiele spraw przemyśleć od nowa.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Karta: Odwrócony Walet trefl

Już od samego poniedziałku będziesz aktywnie działał na polu zawodowym. W pracy zdobędziesz to, na czym ci od dawna zależało. Zajęte Skorpiony będą musiały zwracać uwagę na potrzeby partnera inaczej dzień będzie kończył się awanturą. Wolne zaś będą odczuwać niesamowitą chemię z osobą, którą poznają, więc pozostaną w stanie euforii przez jakiś czas. W weekend bądź otwarty na nowe kontakty i przygody.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Karta: 6 karo

W tym tygodniu bądź gotowy na nowe wyzwania i otwórz się na wszelkie możliwości. W pracy spotkania z szefem przyniosą nieco niezadowolenia, bo będziesz czuł się zbyt mało doceniany. Zajęte Strzelce będą musiały rozprawić się z przeszłością i wyjaśnić partnerowi powody nieobecności. Wolne zaś nie powinny unikać kogoś, kto od dawna próbuje się do nich zbliżyć, bo może się okazać, że macie ze sobą wiele wspólnego.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Karta: 9 pik

W tym tygodniu uchronisz się przed kłopotami miłosnymi. Zajęte Koziorożce będą pełne energii i gotowe do podjęcia wyzwań w związku. Twój partner doceni Twoją inicjatywę i odwagę, co tylko zbliży Was do siebie. Wolne zaś unikną znajomości w której mogłyby poczuć się wykorzystane. W pracy nie daj się ponieść emocjom związanym z prowokacją przez konkurencję.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Karta: Walet pik

Lipcowa aura zachęci cię do otwartego działania. W pracy będziesz bardziej świadomy tego, na jakiej pozycji siebie widzisz w przyszłości. Zajęte Wodniki podejmą pewne kroki związane z seksualną wolnością. Wolne zaś będą otwarte na nowe doświadczenia i gotowe na wszelkie przygody związane z miłością. W weekend zadbaj o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Karta: 4 kier

Czeka Cię pracowity tydzień. W pracy będziesz musiał nadrobić zaległości, które się nazbierały z powodu Twojej nieobecności. Zajęte Ryby staną się bardziej uległe wobec potrzeb partnera, choć ten pobudzi w nich uczucie zazdrości z którym nie będą umiały sobie poradzić. Wolne zaś zaczną doceniać inne cechy u potencjalnego wybranka serca niż do tej pory. W weekend znajdź czas na relaks i odpoczynek, ale nie zapomnij również o realizacji planów.

Barbie ma 65 lat. Była nawet kosmonautką AFP