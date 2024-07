Ważne zmiany w sklepach. To już koniec z paragonami?

Paragon fiskalny to, dobrze znany wszystkim klientom sklepów, dokument potwierdzający transakcję. Może być one wydany w formie papierowej lub elektronicznej, a generowany jest przez kasę lub drukarkę fiskalną. Sprzedawca ma obowiązek wydać go zawsze klientowi, najpóźniej w chwili przyjęcia płatności. Paragon fiskalny jest niezbędny w sytuacji, gdy chcemy np. reklamować lub zwrócić towar - bez niego żaden sklep go nie przyjmie.