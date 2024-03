Kawa flat white - czym się charakteryzuje?

Kawa flat white zyskała w ostatnich latach ogromną popularność i jest bardzo często zamawiana w kawiarniach na całym świecie, co może świadczyć o jej walorach smakowych. Flat white to mleczna kawa, którą przygotowuje się z podwójnego espresso i odpowiednio spienionego, gorącego mleka. Wspomniane mleko powinno mieć konsystencję rzadkiej śmietany - twierdzą bariści. Należy jednak podkreślić, że mleko nie może być tak bardzo spienione, jak w przypadku cappuccino.

Taka kawa łączy w sobie intensywność espresso z delikatnym smakiem mleka, co dla wielu osób pijących kawę, tworzy doskonałą kompozycję. Flat white zazwyczaj serwowana jest w filiżankach o pojemności 150 ml, ale w wielu miejscach dostępna jest także pojemność 210 ml, a nawet 420 ml.

Reklama

Czytaj także: Jaką kawę wybierasz? Odpowiedź zdradzi wiele o tym, jak podchodzisz do życia

Skąd pochodzi kawa flat white?

Napój kawowy flat white wymyślono w Australii, choć niektóre źródła podają flat white powstało w Nowej Zelandii. Pewne jest jedno - flat white opracowano już w latach 80., ale wielką, międzynarodową popularność zyskała dużo później.

Legenda głosi, że pewien australijski barista stworzył flat white zupełnie przez przypadek. Mężczyzna próbował spienić mleko do kawy zamówionej przez klienta, ale było ono zbyt chude. Podał zatem kawę z delikatnie spienionym mlekiem, myśląc, że klient będzie niezadowolony.

Okazało się, że kawa bardzo smakowała i tym samym szybko wpisano ją na stałe do menu kawiarni.

Warto wiedzieć: Nigdy nie łącz ich z kawą. Możesz sobie poważnie zaszkodzić

Zdjęcie Spieniane mleko powinno mieć odpowiednią temperaturę / 123RF/PICSEL

Kawa flat white - jak zrobić?

Do przygotowania flat white niezbędny jest ekspres ciśnieniowy. Pierwszy krok polega na zrobieniu bazy, czyli podwójnego espresso w filiżance o pojemności 150 ml.

Kolejny etap to odpowiednie spienienie mleka. Tę czynność można wykonać przy pomocy ekspresu do kawy, o ile posiada taką funkcję. Alternatywą jest sięgniecie po specjalne urządzenie do spieniania mleka.

Jeśli z jakichś powodów nie spożywamy mleka krowiego, z powodzeniem można je zastąpić roślinnym. Jeśli używamy mleka krowiego, to powinno być ono tłuste, co najmniej 3,2 proc. Temperatura mleka podczas spieniania powinna wynosić 65-70 st. C. Zdaniem specjalistów - to właśnie temperatura mleka wpływa na jego idealną konsystencję do napoju flat white.

Tak przygotowane mleko przelewamy do dzbanuszka ze spiczastym dziubkiem.

Do filiżanki z podwójnym espresso powoli wlewamy mleko, najlepiej okrężnymi ruchami. Pianka z mleka powinna mieć 1-2 cm grubości. Gotowe!