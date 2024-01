Którą kawę wybierasz najczęściej? Sprawdź, co to znaczy.

Czarna kawa

To jedyna kawa, na którą się decydujesz? Czarna, najlepiej bez żadnych dodatków? Nie lubisz owijania w bawełnę, nie lubisz konfliktów, gadania o niczym. Najlepiej jak jest konkretnie, zgodnie z planem, z satysfakcjonującymi efektami. Cenisz sobie kontakt z ludźmi, którzy myślą podobnie. Szkoda ci czasu na narzekanie, szukanie wiecznie problemów tam, gdzie ich nie ma. Jesteś cierpliwy, ale masz też swoje granice. Nic tak nie wyprowadza cię z równowagi jak kłamstwo i wmawianie tobie czegoś, czego nie zrobiłeś, nie powiedziałeś. Jesteś zdeterminowany, skoncentrowany, zmotywowany.

Reklama

Sprawdź także: Wybierz kwiatek i dowiedz się, czego inni w tobie nie lubią. Prosty test osobowości

Cappuccino

Życie i styl Który manicure jest najładniejszy? Odpowiedź wyjawi tajemnicę twojego charakteru

Test na styl życia. Wybierz piórko i dowiedz się, jakimi zasadami kierujesz się w życiu

Test osobowości. Wybierz najlepsze ciasto. To zdradzi twoją prawdziwą naturę

Z którą z kobiet ze zdjęcia mogłabyś się zaprzyjaźnić? Odpowiedź zdradzi więcej, niż myślisz Jak kawa to tylko cappuccino? To wybór najczęściej artystycznych dusz, dla których kreatywność jest na pierwszym miejscu. Są to też osoby, które kochają długie rozmowy, a z życia chcą brać garściami. Miłośnicy cappuccino nie lubią szybkich zmian, ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia. Cenią sobie spokój, dobrą energię i ambitne podchodzenie nawet do najmniejszego zadania. Bez napinania się, spokojnie, ale z wyobraźnią i polotem.

Biała kawa

Lubisz spokój i ciszę. Samotność? Czemu nie! Często wybierasz właśnie pokój z takim napisem. Nie lubisz wrzasku, osób, które mówią tylko o sobie i zabierają tym innym przestrzeń. Zazwyczaj jesteś opanowaną osobą, ale bywają takie sytuacje czy tematy rozmów, przy których nie gryziesz się w język. Masz jasne poglądy, i raczej nikt nie jest w stanie ich zmienić.

Espresso

Podobno na taką kawę decydują się jedynie odważni. Espresso wybierają urodzeni liderzy. Osoby zdecydowane, pracowite, lubiące konkrety, a nie godzinne rozwodzenie nad jednym tematem. To osoby, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Są ambitne, pomysłowe, zaradne. Lubią mieć wyznaczony cel, który sprawnie osiągną. Dla wielu stają się autorytetami. Są, podobnie jak miłośnicy czarnej kawy - skoncentrowani i zmotywowani. Często samowystarczalni i przede wszystkim silni zarówno psychicznie, jak i fizycznie.

Czytaj także: Kawa przed śniadaniem: Prosty krok do odchudzania, ale czy na pewno zdrowy?

Latte

Latte to wybór osób lubiących towarzystwo. Szybkie spotkanie, wymiana informacji, kilka ploteczek - to jest to. Za przyjaciół wybierają osoby, którym mogą zaufać. Zaufanie to dla nich podstawa każdej relacji. Jak już poczują się bezpieczni, to dają dożywotnią gwarancję relacji. A wtedy nieważne co się dzieje, zawsze możesz na nich polegać. Miłośnicy latte kochają przygody, lubią być w centrum nieoczywistych akcji, niespodziewanych sytuacji. Ich pasją są podróże. Nie lubią oszczędzać, bo szkoda im na to życia.