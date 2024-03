Najpopularniejsze mity o kawie

Porady Nigdy nie pij takiej kawy. Kilka filiżanek i oponka rośnie Przez wiele lat wokół kawy narosło mnóstwo mitów, m.in. mówiących o tym, że kawa odwadnia i wypłukuje magnez oraz wapń, przyczynia się do trwałego wzrostu ciśnienia tętniczego. Liczne badania naukowe dowiodły, że to nieprawda.

Dziś jednak skupimy się na innym temacie, mianowicie wpływu picia kawy na procesy związane ze zrzucaniem zbędnych kilogramów.

Kawa pomaga schudnąć

Naukowcy z Harvardu przeprowadzili badania, z których wynika, że picie czterech filiżanek kawy dziennie znacząco przyczynia się do obniżenia poziomu tkanki tłuszczowej o ok. 4 proc. Badania prowadzono przez 24 tygodnie, podczas których dokładnie przyglądano się 126 osobom zmagającym się z nadwagą i insulinoopornością.

Zdjęcie Kawa jest bardzo zdrowym, naturalnym napojem / Canva Pro / INTERIA.PL

Uczestnicy badania regularnie pili kilka filiżanek czarnej kawy bez dodatku mleka i cukru, a następnie monitorowano ich wagę. Na podstawie wielu wyliczeń naukowcy doszli do wniosku, że sprzymierzeńcem w walce o zgubienie nadmiarowych kilogramów jest kofeina dostarczana organizmowi w dawce od 200 do 400 mg dziennie, w zależności od masy ciała.

Specjaliści są zdania, że zawarta w kawie kofeina przyspiesza metabolizm poprzez działanie termogeniczne. To z kolei ma się przekładać bezpośrednio na liczbę spalanych kalorii. Ponadto, zdaniem ekspertów, picie kawy zmniejsza apetyt, co wpływa na ilość przyjmowanego jedzenia.

Uznaje się również, że kwas chlorogenowy w czarnej kawie przyspiesza spalanie tłuszczu i spowalnia wchłanianie węglowodanów.

Rzecz jasna, należy pamiętać, że regularne picie czarnej kawy bez żadnych dodatków nie wpłynie na znaczącą utratę nadwagi, jeśli będziemy spożywać niezdrowe, przetworzone produkty i prowadzić siedzący tryb życia.

Zdjęcie Co dodać do kawy, by podkręcić metabolizm? / 123RF/PICSEL

Co dodawać do kawy, by podkręcić metabolizm?

Coraz częściej można spotkać się z głosami, że odpowiednio wyselekcjonowane składniki dodane do kawy, mogą przyczynić się do tzw. podkręcenia metabolizmu, co z kolei przekłada się na zrzucanie zbędnych kilogramów.

Bardzo popularnym dodatkiem do kawy jest m.in. pasta tahini, nazywana również masłem sezamowym. To nic innego, jak prażone, a następnie miażdżone nasiona sezamu, z których powstaje gładka masa.

Picie kawy z tahini powoduje uczucie sytości, co zmniejsza ryzyko podjadania. Ponadto, zdaniem specjalistów, podkręca metabolizm i sprzyja szybszemu spalaniu kalorii. Taka kawa jest bardzo popularna wśród osób będących na diecie keto.

Doskonałym pomysłem, będąc na tzw. "keto", jest dodanie do kawy jednej, maksymalnie dwóch łyżek masła. Dzięki temu rzadziej sięgamy po różnego rodzaju przekąski.