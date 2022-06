Zakończenie roku szkolnego. Jakich prezentów dla nauczycieli unikać? Co będzie dobrym pomysłem?

Spis treści: 01 Czego nie kupować nauczycielowi na zakończenie roku?

24 czerwca przypada tegoroczne zakończenie roku szkolnego. To dzień pożegnań z nauczycielami, niekiedy tylko na dwa miesiąca, czasem już tych ostatnich. Uczniowie odbierają wtedy swoje świadectwa i dyplomy, a także wręczają prezenty ulubionym pedagogom. Zakupy warto jednak zawczasu przemyśleć, by nie postawić nauczycielki lub nauczyciela w niezręcznej sytuacji.

Czego nie kupować nauczycielowi na zakończenie roku?

Najczęściej popełnianym błędem, zwłaszcza w starszych klasach liceum, jest zakupienie przez uczniów alkoholu. Wręczanie nauczycielowi używki przez osoby nieletnie, do tego na terenie placówki oświatowej, gdzie obowiązuje zakaz wnoszenia takich substancji, to sytuacja bardzo nie na miejscu. Może zamienić sympatyczne pożegnanie klasy z nauczycielem w krępujący moment.

Nauczycielom danych przedmiotów nie warto kupować prezentów, które bezpośrednio są związane z ich specjalizacją. Pani czy pan geograf w swojej karierze z pewnością otrzymał już co najmniej kilka sztuk globusów i wszelkiego rodzaju atlasów i niekoniecznie z radością powita kolejny na swojej półce.



Zakończenie roku to nie ślub - i chyba nikt w historii nie pomylił tych dwóch uroczystości. Dlatego też w bardzo złym tonie byłoby wręczenie nauczycielowi koperty z pieniędzmi.

Żywe zwierze również jest pomysłem chybionym, nie tylko na zakończenie roku szkolnego. Kotów, psów, świnek morskich i wszelkiej innej żywiny nie można nikomu dawać w prezencie na żadną okazję, bez uprzedniego uzgodnienia, że obdarowywany właśnie takiego prezentu oczekuje. Taka niechciana "niespodzianka" często ląduje potem w schronisku lub zostaje porzucona.



Co jest dobrym prezentem dla nauczyciela?

Kawa i czekoladki, choć jest to wybór klasyczny i wydawać by się mogło pozbawiony polotu, to jednak zawsze bezpieczny i wielokrotnie sprawdzony.

Bukiet kwiatów to kolejny znany, tradycyjny prezent na taką okazję. Najbardziej popularne są te z tulipanów lub goździków, a także bukiety mieszane. Choć pożytek z takiego prezentu niewielki, to przynajmniej zawsze mamy pewność, że sprawi radość i nie spowoduje nieporozumień. Jeśli jednak krótki okres przydatności kwiatów ciętych stanowi dla nas zawadę, zamiast bukietu można zdecydować się na zakup rośliny doniczkowej.

Kubek lub filiżanka, na przykład z indywidualnie wybranym podpisem to doskonała część składowa prezentu, w którego skład wejdzie kawa lub zestaw różnorodnych herbat.

Żegnając się z wychowawcą po zakończeniu nauki w danej szkole, uczniowie klasy mogą postanowić, że na miejscu byłby droższy, więcej znaczący prezent. Na takie okazje często wybierane są na przykład wieczne pióra - atrybut każdego siewcy wiedzy. Również pienie wydana książka z dedykacją i podpisami wszystkich uczniów będzie jak najbardziej na miejscu.



