Ja się często czuję szczęśliwa. To nie jest tak, że był taki moment, że się raz poczułam szczęśliwa i potem już się tylko czułam szczęśliwa. Poczułam się szczęśliwa w ramionach mojego męża i to często mi się zdarza. Poczułam się szczęśliwa, kiedy pierwszy raz zobaczyłam mojego syna. Jest pewien rodzaju terror bycia ciągle szczęśliwym, że udajemy przed sobą, że naprawdę jest tak, jak na zdjęciach na Instagramie - to jest źródło wielkiej samotności. Czuję się szczęśliwa, jak słyszę śmiech kobiet