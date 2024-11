Internauci byli w szoku, gdy na popularnym portalu Wykop okazało się, że niemal każdy z nich przynajmniej kilka razy słyszał odgłos spadających metalowych kul, zwłaszcza w środku nocy. Każdy z nich był przekonany, że tylko on ma natrętnego sąsiada, który urządza sobie dziwaczne "przemeblowania" albo gra w domu w bule. Wszystkich komentatorów łączyło jedno - byli mieszkańcami bloków z wielkiej płyty. Jak to możliwe, by rozsiane po całej Polsce osoby słyszały dokładnie ten sam dźwięk w miejscu swojego zamieszkania? Zagadka, pomimo swojej aury tajemniczości, jest banalnie prosta do rozwiązania.