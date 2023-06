Praca producenta filmowego. Czym się zajmuje? Zdanowicz pomiędzy wersami

Producent filmowy to osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesem produkcji filmowej od początku do końca. Jego głównym celem jest sprostanie artystycznym, technicznym i finansowym wymaganiom projektu filmowego. Producent zajmuje się również często opracowaniem scenariusza, podejmuje decyzje dotyczące reżysera i obsady aktorskiej oraz nadzoruje prace nad budżetem filmu. Klaudia Śmieja-Roztorowska to producentka takich tytułów jak "High Life" w reżyserii Claire Denis, z udziałem Roberta Pattinsona i Juliette Binoche, "Obywatel Jones" w reżyserii Agnieszki Holland czy nagradzanych międzynarodowych produkcji: "Barany. Islandzka opowieść" i "Niewinne".

Kino popandemiczne. Czy przestaliśmy odwiedzać sale kinowe? Klaudia Śmieja-Roztorowska u Katarzyny Zdanowicz

Klaudia Śmieja-Roztorowska w rozmowie z Katarzyną Zdanowicz przyznaje, że po czasie pandemii dużo osób nie wróciło do kina. Wynika to z kilku powodów, jednym z nich jest np. rozbudowana sieć platform z dostępem do filmów na życzenie. Jak wpływa to na budżet w kinie?

Te przychody, które mieliśmy kiedyś z kin, one były fantastyczne, w przypadku sukcesów można było liczyć to w dziesiątkach milionów, a teraz jak się uda zdobyć pięciuset widzów w kinach, to wiadomo, że okrzykujemy to już złotym biletem

Gwiazdy światowego kina a polscy aktorzy. Jakie są różnice?

Pracując w branży filmowej ma się styczność z aktorami i gwiazdami kina różnego pokroju. Klaudia Śmieja-Roztorowska przyznaje, że można zauważyć różnicę pomiędzy gwiazdami kina polskiego a tymi znanymi zagranicą:

Różnice są widoczne, skłamałabym, gdybym powiedziała, że tak nie jest, ale pytanie gdzie my jesteśmy dzisiaj w definicji gwiazdy. Bo bardzo często nie można przyrównać polskiej gwiazdy do zagranicznej w kontekście rozpoznawalności, takiego Pattinsona bądź Diane Kruger, które dają nam dużo większą sprzedaż, bądź rozpoznawalność filmu takiego filmu na świecie. Ta różnica jest naturalną różnicą. Mamy ciągle nie tak dużą pulę aktorów polskich, którzy są rozpoznawalni na świecie, ale zaczynamy mieć

Jak rozpoznać dobry scenariusz filmowy? Producentka wyznaje

Jednym z zadań producentów filmowych jest ocenienie potencjału scenariusza. Czy bywają takie, które z góry skazane są na niepowodzenie bądź takie, którym wróżony jest sukces już po przeczytaniu kilku pierwszych stron?

Są takie scenariusze, które czytam i gdyby przyszedł w pakiecie bez reżysera, to nie jestem pewna, czy chcielibyśmy go robić, a są takie, przy których po pierwszych kilkach stronach czuć, że jest tam jakiś fajny pomysł. Chyba jednak nigdy nie było tak, że np. po 10 stronach jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to

Recepta na sukces filmowy. Znany reżyser? "Zdanowicz pomiędzy wersami"

Niekiedy wydaje się, że zatrudninie gwiazdy kina do roli w filmie, czy wybranie znanego reżysera filmowego zagwarantuje sukces produkcji filmowej. Klaudia Śmieja-Roztorowska, producentka fimowa, twierdzi, że nie jest to wyznacznik:

Nie daje gwarancji, ale większe prawdopodobieństwo. My też mamy moc sprawczą (...) jeżeli robi się to po raz kolejny, to znasz wady i zalety reżysera, wiesz, czego możesz się spodziewać, znasz potencjalny język, wiesz, jak blisko możesz być dopuszczony do formatowania filmu. Natomiast są właśnie zaskoczenia

