Co wydarzy się w najnowszym odcinku programu "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia"?

W najnowszym odcinku zadaniem uczestników będzie przygotowanie śniadania, obiadu i deseru (wszystko fit!) dla wyjątkowych gości - trenerki i Mistrzyni Świata Fitness Figure Classic - Kasi Dziurskiej i jednego z najbardziej popularnych youtuberów w Polsace - Blowka, która ma prawie 5 milionów subskrypcji swojego kanału. Na zadanie będą mieli 45 minut. Walka o punkty będzie bardzo zacięta! O wygranej zaważy jedynie 0,5 pkt.

Podczas serwisu w restauracji zasiądą m.in. Malwina Wędzikowska, stylistka, scenografka i była kostiumografka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz uczestniczka 11. edycji show, Milena Rostkowska-Galant, na co dzień prezenterka Polsatu.

Kiedy i gdzie możecie oglądać program "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia"?

Zdjęcie Kiedy i gdzie oglądać program "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia"? / Krystian Szczęsny / materiały prasowe

A to nie koniec emocji, które czekają na Was w najnowszym odcinku programu "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". Bądźcie na bieżąco z tym, co się dzieje w programie w każdą środę o godzinie 20:00 w Telewizji POLSAT.

