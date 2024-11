Berberys zwyczajny to krzew osiągający do 3 metrów wysokości. W Polsce często wykorzystuje się go do tworzenia żywopłotów. Pędy pokryte są cierniami. W maju i czerwcu kwitnie na żółto, a kwiaty wydzielają intensywny przyjemny zapach. We wrześniu na krzewach pojawiają się twarde, owalne czerwone owoce o cierpkim i kwaśnym smaku. Do celów leczniczych zbiera się je, zanim w pełni dojrzeją (sierpień, początek września). Surowcem zielarskim są owoce, korzeń, kora i liście berberysu, jednak obecnie, aby nie uszkadzać całej rośliny, pozyskuje się głównie owoce i liście.