Sara James na premierze "Listów do M." Jak świąteczny elf

Sara James, utalentowana polska wokalistka, zwyciężczyni czwartej edycji programu "The Voice Kids", którą zachwycił się w "America’s Got Talent" sam Simon Cowell pojawiła się w poniedziałek na premierze szóstej części "Listów do M." i zaskoczyła stylizacją. Gwiazda, która kocha modowe eksperymenty postawiła na mocny zestaw.