Jesienią i zimą trudno o świeże warzywa i owoce. Warto więc sięgnąć po kiszonki. Kiszona kapusta to prawdziwa bomba witaminowa: zawiera witaminę C, K i bakterie probiotyczne. Wzmacnia odporność, działa przeciwzapalnie i reguluje poziom cukru we krwi. Kapuśniak z babcinego przepisu jest więc nie tylko smaczny, ale wspiera nasze zdrowie, co jesienią ma niebagatelne znaczenie.