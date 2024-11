Wsadź do portfela, działają niczym amulet. Przynoszą szczęście i pieniądze

Marzeniom o fortunie można pomóc – astrolodzy nie mają co tego wątpliwości. Wystarczy jedynie otoczyć się przedmiotami, które działają jak prawdziwy, przyciągający bogactwo amulet. A potem jedynie obserwować ich zbawienne działanie. Co przynosi szczęście i pieniądze? Wsadź do portfela lub torebki i czekaj.