Rzucali w niego petardami. Bawili się świetnie w sylwestrową noc

Pies, którego spłoszyły petardy nabił się na ogrodzenie. Zwierzę przez osiem godzin wisiało na nim i cierpiało do chwili, w której ktoś w końcu zainterweniował. Taki przypadek dwa lata temu odnotowała policja w Aleksandrii w gminie Konopiska, w powiecie częstochowskim. Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc.



Inny, katowicki przypadek ofiary wystrzałów, które co roku w sylwestra fundujemy zwierzakom, to pies, którego wybuch petardy wystraszył tak bardzo, że wyrwał się właścicielowi ze smyczy i śmiertelnie potrącił go samochód. Inny psiak, także mieszkaniec Katowic, po wystrzale petard i fajerwerków wyskoczył z balkonu.

Z kolei w Kielcach w zeszłym roku kilku nastolatków w Nowy Rok odpalało petardy i rzucało je w stronę bezdomnego psa. Psu udało się uciec, ale czy w panice i szoku nic sobie nie zrobił, nie wiemy.

Zdjęcie Plakat Fundacji Psi Los / materiały prasowe

To zaledwie kilka przykładów krzywd, jakie może spowodować wybuchowy sylwester. Pamiętajmy, że odgłosy wybuchu petard i fajerwerków słyszalne są przez zwierzęta kilkanaście razy głośniej niż przez człowieka. Ofiar takich zdarzeń jest naprawdę dużo. Jeśli zwierzęta uciekną właścicielowi w panice i przeżyją tę noc, często znaleźć je można w schronisku. Po wiele z nich właściciele się już nigdy nie zgłoszą.

Właśnie takim zwierzakom pomagamy w naszej akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc", którą portal INTERIA wraz z Fundacją Psi Los współtworzy już dziewiąty rok z rzędu. Jak co roku zbieramy pieniądze na karmę dla bezdomnych i potrzebujących zwierząt. W tej edycji pomagamy prawie 40 schroniskom i przytuliskom w całej Polsce. Dołączycie do nas z pomocą? Akcja trwa do 15 stycznia 2022 roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zabezpieczyć zwierzaka w sylwestrową noc, pod koniec artykułu dzielimy się kilkoma wartościowymi poradami.

Jak możesz pomóc akcji?

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie nie jeden przysłowiowy Burek otrzyma michę pełną karmy!

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Przelewu możesz także dokonać za pośrednictwem szybkich przelewów bankowych klikając TUTAJ

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie akcji pod adresem:

www.burek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!

Wyślij SMS o treści BUREK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Na poniższej mapie znajdziesz wszystkie miejsca biorące udział w naszej akcji. Sprawdź, kogo możesz wesprzeć:

Zdjęcie Mapa z miejscami, w których pomaga fundacja Psi Los / materiały prasowe

Jak zabezpieczyć zwierzaka w sylwestrową noc?

W sylwestrową noc koniecznie wyprowadzajmy psa na smyczy, pod żadnym pozorem nie spuszczajmy go z uwięzi. Podczas spacerów unikajmy miejsc, w których ludzie, nawet teoretycznie, mogą odpalać petardy. Jeśli nie zabezpieczymy odpowiednio naszego pupila na spacerze, może się zdarzyć, że na dźwięk wystrzału pobiegnie bez opamiętania w bliżej nie określonym kierunku narażając swoje życie.

Najlepiej jest wyprowadzić psa na długi spacer kilka godzin przed godziną zero. Na spacerze postarajmy się zmęczyć zwierzaka tak, aby po powrocie do domu poszedł spać. Pod żadnym pozorem nie wyprowadzajmy psa na spacer w okolicach godziny dwunastej.



Zdjęcie Plakat Fundacji Psi Los / materiały prasowe



Jak oznakować czworonoga? Sposobów jest bardzo wiele, najskuteczniejszym jest elektroniczne oznakowanie (zaczipowanie), trzeba jednak pamiętać, aby po zaczipowaniu zarejestrować zwierzaka w przynajmniej jednej bazie danych zaczipowanych zwierząt. W przeciwnym wypadku dotarcie do opiekuna po odczytaniu mikroczipa będzie niemożliwe. Skutecznym sposobem jest przyczepiona do obroży adresówka zawierająca imię psa oraz numer telefonu do właściciela. Jeśli nie mamy adresówki skutecznym sposobem będzie napisanie flamastrem na obroży numeru telefonu.

Jeżeli zaginie ci zwierzak, najszybciej jak będzie to możliwe poinformuj o tym fakcie schronisko dla bezdomnych zwierząt, a następnie rozpocznij poszukiwania na własną rękę. W okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem do schronisk trafia bardzo wiele zwierząt, które prawdopodobnie uciekły od opiekuna wystraszone odgłosem wystrzału fajerwerków.

O akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc"

Z roku na rok organizowana przez nas ogólnopolska akcja "Burek sam nie poprosi o pomoc" cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko Darczyńców ale także firm, które w czasie trwania zbiórki przekazują oferowane przez siebie produkty, które następnie przeznaczamy dla jednego lub kilku miejsc biorących udział w naszej akcji. Dołączają do nas także większe i mniejsze media pisząc i informując opinię publiczną. Dzięki zaufaniu Darczyńców oraz nawiązaniu współpracy z mediami każdego roku suma, którą udaje się zebrać jest coraz większa. W ubiegłym roku zebraliśmy 236 568,04 PLN. Czy w tej edycji uda się nam pobić ten rekord?

