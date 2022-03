Gienek i Jastrząb gromadzą marchew dla krów. Pierwszy z mężczyzn opowiada o pochodzeniu swojego drobiu. Andrzej, Gienek i Jastrząb oraz ich koledzy z Moniek muszą pozbyć się drzewa, które wichura przewróciła na trakcję przed domem.

W Haćkach również wiatr doprowadził do poważnych uszkodzeń. Olek i Michał zajmują się naprawą odrzwi do stodoły. Następnie jadą zobaczyć rzepak rosnący w polu, aby przekonać się, w jakim stanie jest on po zimie. Muszą też wygospodarować przed domem miejsce na nową sadzonkę. Usuwają drzewo.

W Ciemnoszyjach krowy Justyny czeka korekcja racic. Łukasz zajmuje się nową inwestycją. Trwa budowa hali udojowej.

W kolejnej odsłonie serii dokumentalnej eksplorującej życie współczesnego rolnika twórcy wracają na Podlasie, aby przekonać się, co słychać u bohaterów dobrze znanych fanom programu. Gospodarze bez względu na porę roku muszą wkładać mnóstwo energii w opiekę nad swoim inwentarzem. Zwierzęta każdego dnia wymagają dużo uwagi. Pól uprawnych również nie można zaniedbać. Dokumentaliści rejestrują codzienne zmagania na polskiej wsi.

