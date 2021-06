Mężczyźni częściej zachowują się w skrajny sposób. Oto wyniki badań

Skrajne zachowania, zarówno pozytywne, jak i negatywne, to zdecydowanie domena mężczyzn. Tak twierdzą australijscy naukowcy, którzy wnioski ze swoich badań opublikowali w piśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Zdjęcie Mężczyźni mają większą tendecję do skrajnych zachowań / 123RF/PICSEL