Czym jest toksyczny związek?

Uczucia Wyjątkowo paskudny trend - stashing to oznaka toksycznego związku. Uciekaj! Obecnie mamy do czynienia z wieloma zjawiskami, które pojawiają się w sferze uczuć i negatywnie wpływają na relację poprzez zachowanie partnerów. Rośnie w siłę i nie zwalnia tempa przede wszystkim quiet quitting, który pojawia się głównie w związkach z wieloletnim stażem. Polega on na rezygnacji jednego z partnerów, ale bez podjęcia radykalnej decyzji o rozstaniu. To z kolei prowadzi do zakończenia związku przez drugą osobę, co wcześniej powoduje frustrację i ciągłe zastanawianie się, co robi źle.

Równie dobrze ma się ghosting, który w głównej mierze opanował wszelkie relacje na wczesnym etapie randkowania. Opiera się na nagłym zerwaniu kontaktu z dnia na dzień i zostawieniu drugiej osoby bez słowa. To wzbudza w niej poczucie winy i ból związany ze stratą.

Związki oparte na wzajemnej miłości, szacunku, czułości oraz zainteresowaniu są pełne szczęścia, dodają energii i motywują do działania. W toksycznych relacjach pojawia się cierpienie, przymykanie oczu na manipulacje, upokorzenia oraz kłamstwa. Jest w nich jednak miejsce na chwile namiętności. Zazwyczaj zagłuszają te złe momenty. Wówczas pojawia się nadzieja na zmianę zachowania partnera. Zdaniem ekspertów skłonność do wchodzenia w tego typu relacje, mają osoby, które w dzieciństwie nie doświadczyły m.in. troski, wsparcia i miłości w rodzinie. Szukają tego w związku i boją się odrzucenia.

Zdjęcie Toksyczny partner próbuje uzależnić od siebie drugą osobę, hamuje jej rozwój i wpływa na każdą sferę jej życia / 123RF/PICSEL

Toksyczny związek a samotność

Zauważenie, że tkwimy w toksycznym związku i zrezygnowanie z niego nie jest proste. Mimo odczuwania niezdrowego zachowania partnera, które negatywnie wpływa na nasz nastrój, ciężko się mu przeciwstawić ze względu na łączące uczucie. Wbrew pozorom toksyczny związek nie opiera się na kłótniach, bo te pojawiają się w każdym związku, nawet tym, który uchodzi za idealny.

Toksyczny partner przejawia działania, które destrukcyjnie wpływają na drugą osobę. Mowa tu o:

obniżaniu poczucia własnej wartości

wpędzaniu w kompleksy

sprawianiu przykrości

podcinaniu skrzydeł

Trzeba do tego dodać również szantaż emocjonalny, kontrolowanie każdego ruchu, izolowanie od innych, wywoływanie poczucia winy i ciągłą krytykę.

Niezdrowe relacje nie pojawiły się nagle. Takie związki niekorzystnie wpływają na zdrowie psychiczne osób, które doświadczają toksycznych zachowań partnerów. Mogą one narażać na ciągły stres i prowadzić m.in. do stanów lękowych, depresji, nerwicy i zaburzeń ze strony układu pokarmowego oraz serca. Zdarza się, że osoba tkwiąca w toksycznym związku, nie chce go zakończyć w obawie o samotność. W takiej sytuacji warto sięgnąć po pomoc specjalisty i skorzystać z terapii.

Jak rozpoznać toksyczny związek?

Jak już wspomniano, niezdrowe relacje nie wyglądają dokładnie tak samo i opierają się na różnych zachowaniach. Oprócz tych wyżej wymienionych oznak toksyczny związek można rozpoznać poprzez:

chorobliwą zazdrość

podejrzenia zdrady na każdym kroku

sprawdzanie po kryjomu poczty, SMS-ów oraz różnego rodzaju komunikatorów

Zdjęcie W toksycznych relacjach pojawia się cierpienie, przymykanie oczu na manipulacje, upokorzenia oraz kłamstwa / 123RF/PICSEL

Chcąc sprawdzić, czy tkwimy w toksycznym związku, warto się zastanowić nad własnymi potrzebami. Jeśli nie otrzymujemy wsparcia, nasze prośby są lekceważone i bagatelizowane, a na co dzień towarzyszy nam samotność, to znak, że związek nie opiera się na zdrowych zasadach.

O toksyczności związku może również świadczyć stałe poczucie robienia czegoś źle, ciągłe obwinianie i pretensje ze strony drugiej połówki, celowe utrudnianie przez partnera kontaktów z bliskimi, a także kwestionowanie uczuć oraz poniżanie i wyzywanie.

Toksyczny partner próbuje uzależnić od siebie drugą osobę, hamuje jej rozwój i wpływa na każdą sferę jej życia - od ubioru po zawodowe kwestie. Sprawia, że traci wiarę w siebie, nie może podjąć samodzielnie decyzji, myśli, że nie zasługuje na nic dobrego i uważa, że wszystkie złe momenty w związku są wyłącznie jej winą.

Podjęcie decyzji o zakończeniu zarówno tej zdrowej, jak i toksycznej relacji jest trudne. Warto jednak stawiać swoje potrzeby, zdrowie psychiczne i poczucie własnej wartości na pierwszym miejscu. Manipulacja i szantaż emocjonalny to czerwone flagi, których nie warto ignorować.

