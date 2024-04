Planeta znajdująca się najbliżej Słońca zwykle porusza się szybciej niż nasza - Merkury potrzebuje 88 dni, aby okrążyć Słońce w porównaniu do 365 dni Ziemi - więc gdy porusza się wolniej, tworzy rodzaj złudzenia optycznego, że porusza się do tyłu.

To tylko pozorny ruch wsteczny, tak naprawdę wszystko odbywa się tak, jak do tej pory. Jednak ta pozorność według astrologów wpływa na ludzi i ich zachowania.

To moment idealny, by wzbudzić w sobie entuzjazm do wszystkiego, co w naszym życiu nowe. Jeżeli od dłuższego czasu czujemy się zmęczeni i bez chęci do działania, to możliwe, że 25 kwietnia poczujemy przypływ nowej, pozytywnej energii.